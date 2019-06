Afzwaaiend vicepremier Kris Peeters (CD&V) wil duidelijkheid van N-VA. Gaat de partij samenwerken met het Vlaams Belang of niet? 'Er moet snel werk gemaakt worden van een serieuze onderhandeling', zei Peeters bij Terzake.

Het CD&V-boegbeeld gaat binnenkort in het Europees Parlement zetelen. Toch spreekt Peeters zich uit over de regeringsvorming op Vlaams en federaal niveau. Dat deed hij in de televisiestudio van Terzake.

'We zijn tijd aan het verliezen', aldus de gewezen Vlaamse minister-president. 'De informateurs en formateurs moeten sterk werk verrichten en niet rond de pot draaien.'

Dat laatste was een onverholen sneer naar Bart De Wever (N-VA), die vooralsnog niet in zijn kaarten laat kijken op Vlaams niveau. Op een maand na de verkiezingen van 26 mei is het nog niet duidelijk met welke partijen N-VA een regering wil smeden. Dat zint Peeters niet. Het is tijd dat De Wever klare wijn schenkt. 'Ofwel maakt hij een regering met Vlaams Belang, ofwel moet er duidelijkheid komen dat N-VA geen regering kan maken met die partij', dixit Peeters.

'Inhoudelijk spreekt men met het Vlaams Belang, maar een formateur maakt een tekst met een aantal partijen, niet met één partij. Er moet werk gemaakt worden van een serieuze onderhandeling, zowel Vlaams als federaal. Onze twee onderhandelaars, Wouter Beke en Hilde Crevits, staan dag en nacht ter beschikking.'

Daarnaast benadrukte Peeters dat CD&V nog steeds beschikbaar is om te praten over een Vlaamse regeringsvorming. De huidige meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD kan nog altijd op een ruime meerderheid bogen in het Vlaams Parlement. N-VA en Vlaams Belang komen enkele zetels tekort.