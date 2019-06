Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Zou zeer ironisch zijn als N-VA de PS gebruikt om ons te dumpen'

Na een dag vol speculaties over de Vlaamse en federale regeringsvorming laat Vlaams Belang van zich horen. Volgens Vlaams onderhandelaar Chris Janssens is zijn partij nog steeds in de running. 'In welke versnelling men rijdt, doet er niet toe: zolang men maar rechts afslaat.'

Chris Janssens (Vlaams Belang) © Daina Le Lardic

Het was zakenkrant De Tijd die maandagavond de geruchtenmolen in gang zette. 'N-VA wil niet meer wachten met Vlaamse regeringsvorming', kopte het blad. Volgens geciteerde N-VA-toppers zou de impasse op federaal niveau ertoe leiden dat initiatiefnemer Bart De Wever op een galante wijze Vlaams Belang zou dumpen in de Vlaamse regeringsvorming en finaal in zee zou gaan met de huidige coalitiepartners CD&V en Open VLD. Ook in Wallonië en Brussel is de PS bezig met de coalitievorming, zo luidde de redenering.

