Vlaams Belang veruit grootste partij in nieuwe peiling

Mochten er vandaag verkiezingen worden georganiseerd, dan zou het Vlaams Belang als grootste uit de bus komen met 27,5 procent. Dat moet maandag blijken uit een nieuwe peiling van de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. N-VA strandt op de tweede plek met 21,3 procent, Vooruit op de derde met 13,2 procent.

De peiling werd tussen 23 november en 28 november uitgevoerd bij een representatief staal van 1.000 Vlamingen. Met 27,5 procent zou Vlaams Belang niet alleen de verkiezingen winnen, de partij maakt ook een sprong van 9,0 procentpunten ten opzichte van haar resultaat bij de Vlaamse verkiezingen van 2019.

N-VA zou de op een na grootste partij worden, met 21,3 procent, of een verlies van 3,5 procentpunten in vergelijking met de vorige verkiezingen. De 13,2 procent van Vooruit betekent een winst van 3,1 procentpunten ten opzichte van 2019, al werd de partij eerder al hoger gepeild. De nieuwe peiling werd een week na het ontslag van voorzitter Conner Rousseau uitgevoerd. Verder volgen CD&V met 12,9 procent, Open VLD met 8,7 procent, PVDA met 8,5 procent en Groen met 6,9 procent.

(Lees verder onder de preview)

Er werd ook naar de kiesintenties in de provincie Antwerpen gepeild, waar Open VLD met 4,8 procent onder de kiesdrempel zou zakken. Let wel: de foutenmarge van de algemene peiling en van de peiling in Antwerpen bedraagt telkens 3,02 procent.

Onderzoeksbureau iVOX voerde de peiling uit en vroeg ook wie Alexander De Croo (Open VLD) mag opvolgen als premier. Bijna een vijfde van de ondervraagden (18,7 procent) kiest voor N-VA-voorzitter Bart De Wever, die op de voet gevolgd wordt door De Croo zelf (17,5 procent). Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (9,7 procent), Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke (5,5 procent) en oud-Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (5,3 procent) vervolledigen de top 5.