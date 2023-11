Els van Doesburg (N-VA): ‘In zee gaan met het Vlaams Belang? Voor mij telt de inhoud’

Els van Doesburg is de rijzende ster binnen de N-VA. De jonge politica is goed op weg om de lijst voor het Vlaams Parlement te duwen in Antwerpen. Deze week zorgde de schepen voor Gezondheidszorg en Wonen voor een relletje toen bekend werd dat ze tijdens de Antwerp Pride vorige zomer een Instagrampost over genderzorg van de ZNA-ziekenhuizen had tegengehouden. ‘Het is niet de bedoeling dat we naar aanleiding van evenementen ingrijpende medische behandelingen gaan promoten op luchtige wijze’, verklaarde ze.

Van Doesburg is in Nederland geboren en heeft nog steeds de dubbele nationaliteit. Ze volgde de Nederlandse verkiezingscampagne van nabij. Na de monsterzege van Geert Wilders werden er her en der protestacties gehouden. Onder de slogan ‘You are not alone’ toonden demonstranten hun steun voor nieuwe Nederlanders en moslims, die al decennialang het mikpunt van Wilders’ PVV zijn. ‘De betogers reiken de hand aan allochtone Nederlanders in het Engels, alsof ze geen Nederlands kunnen’, merkt Van Doesburg op, ‘maar ze vergeten dat ook een deel van hen voor de PVV heeft gestemd. Voor die actievoerders is de helft van Nederland fascistisch of extreemrechts, maar er is totaal geen zelfreflectie over het verlies van links.’

Vindt u Geert Wilders een fascist?

Els van Doesburg: De termen ‘extreemrechts’ en ‘fascistisch’ zijn de voorbije jaren zo veel gebruikt dat hun betekenis verloren is gegaan. U wilt niet weten hoeveel keer ik als ‘fascist’ ben bestempeld. Kijk, in het programma van Wilders staan een aantal zaken die niet stroken met de Nederlandse grondwet, maar na zijn overwinning heeft hij belangrijke delen van zijn programma afgezwakt. Wilders heeft nu het initiatief. Wat telt, is het regeerakkoord.

Volgens waarnemers maakt de VVD van Dilan Yesilgöz hetzelfde mee als uw partij in 2018. Door de regering te laten vallen over een thema als migratie – in het geval van de N-VA: ‘Marrakesh’ – heeft ze de PVV zelf groot gemaakt.

Van Doesburg: Tijdens de campagne zag ik vooral dat Yesilgöz volstrekt geen eigen verhaal had. Ze deed me vaak denken aan een robot die holle slogans uitkraamt wanneer je er een muntje in gooit. De belangrijkste les is dat je als politicus ergens voor moet staan. Wilders heeft een simplistisch verhaal, waarin ik niet geloof, maar hij heeft er tenminste een.

Voor welke partij zou u kandidaat willen zijn in Nederland?

Van Doesburg: Ik heb sympathie voor de mensen die Pieter Omtzigt in zijn partij Nieuw Sociaal Contract heeft verzameld. Hij legt niet alleen de vinger op de wonde, hij komt ook met een alternatief. Het is charmant dat hij niet de grote tafelspringer is.

Tijdens de campagne zag de VVD de PVV als mogelijke regeringspartner, wat Wilders goed uitkwam. De N-VA laat de deur op een kier voor het Vlaams Belang. Zorgen jullie er straks voor dat een stem op Van Grieken en co. geen verloren stem is?

Van Doesburg: De inzet van de verkiezingen is toch niet wie met wie in zee gaat? Het moet over de inhoud gaan. Nogmaals, de betere analyse is dat de VVD geen eigen verhaal had. Wij hebben wél een duidelijk programma. Wij willen onze welvaart in stand houden, de pensioenen voor de volgende generatie garanderen, en veel meer.

Of de N-VA als eerste partij met het Vlaams Belang wil regeren: dat vindt u geen relevante vraag?

Van Doesburg: De enige relevante vraag is: met welke inhoud? Nederland is niet te vergelijken met België. Als Wilders erin slaagt een coalitie te smeden, dan wordt hij premier. Door onze staatsstructuur zal het Vlaams Belang op het federale niveau – waar de belangrijkste hervormingen moeten gebeuren – geen rol van betekenis kunnen spelen. Een stem voor het VB leidt tot dus Vivaldi-II. Tom Van Grieken wordt toch geen premier van België?

Nee, maar misschien wel minister-president van de Vlaams regering?

Van Doesburg: Ik doe aan politiek om Vlaanderen welvarend te houden. Een stem voor de N-VA is altijd een stem voor een partij die werkt binnen de contouren van de rechtsstaat. Voor N-VA’ers maakt het niet uit welke kleur je hebt of welke religie je aanhangt. Ik stel samen met u vast dat ook Tom Van Grieken sommige van zijn standpunten mildert, net als Wilders. Opnieuw: wat voor mij telt, is de inhoud. En daarvan wil ik natuurlijk dat de N-VA die bepaalt.