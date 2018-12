Vlaams Belang-verkozene stapt als onafhankelijke in meerderheid Antwerps district

'Ik krijg geen schepenmandaat, maar zal wel aanwezig zijn bij de besprekingen van het districtscollege', zegt Van Uffelen aan Gazet Van Antwerpen.

Aan die krant liet ze zondagnamiddag weten dat Vlaams Belang voor haar dé partij blijft, maar die woorden nam ze zondagavond onder druk formeel terug.

Bocht

Van Uffelen was op 14 oktober een van de vier Vlaams Belang-verkozenen in BeZaLi. Zondagnamiddag klonk het dus nog dat het VB voor haar dé partij blijft. 'Maar door mee in dit bestuur te stappen denk ik meer te kunnen verwezenlijken voor de polder. Met dit bestuur kunnen we meer nadruk leggen op het Vlaamse karakter en op het poldergevoel.'

Zondagavond stuurde Van Uffelen nog een mail naar de GVA-redactie, nadat er bij N-VA en CD&V ophef was ontstaan. 'Ik ontken formeel dat ik dit zo gezegd heb. VB is voor mij niet dé partij. Anders was ik er wel blijven zitten.'

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is alvast in de wolken met de ontwikkelingen. N-VA Antwerpen onderzoekt de zaak, en het nationaal bestuur van CD&V is gealarmeerd.