Verlinden verdedigt optreden van ordediensten bij illegale raveparty

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft maandag in VTM NIEUWS het optreden van de ordediensten bij de illegale raveparty in Brustem verdedigd. Ze beloofde wel een analyse om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden.

Veel mensen vroegen zich de voorbije dagen af waarom de politie de raveparty op het militaire domein in Brustem leek te gedogen. Volgens Verlinden komt dat onder meer door het feit dat er al een grote groep ravers aanwezig was op het domein toen de omvang duidelijk werd en door de uitgestrektheid van het domein, waardoor optreden niet evident was.

‘We werden hier geconfronteerd met een gebeuren dat niet gekend was. De ordediensten hebben op dat moment gekozen om een veldslag te vermijden. Het ging ook om een grote groep met gedrogeerde ravers in een ontoegankelijk gebied. Het zou onveilig geweest zijn om dan een kat-en-muisspel te spelen’, aldus Verlinden.

De minister benadrukt wel dat de politie nummerplaten heeft genoteerd, pv’s uitschreef en al boetes heeft uitgedeeld. ‘Het is niet omdat er niet hardhandig een einde is gemaakt dat het gedoogd werd. Er zijn feiten gebeurd die we niet kunnen aanvaarden.’

Verlinden pareerde verder de kritiek dat de politiediensten dit grootschalige evenement niet hadden zien aankomen, terwijl ons land er wel in slaagt om bijvoorbeeld aanslagen te verijdelen. ‘We hebben in ons land zeer goede inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten, maar er is geen wet die politie toelaat om te infiltreren in geheime groepen op sociale media. Uiteraard zullen we dit analyseren om te bekijken hoe we dit kunnen voorkomen in de toekomst.’

Tot slot verdedigde de minister van Binnenlandse Zaken ook haar aanwezigheid op de bekerfinale tussen Antwerp en KV Mechelen, terwijl de Truiense burgemeester en de Limburgse gouverneur wel op het terrein waren. ‘Ik heb elk uur contact gehad met de diensten ter plaatse, maar de operationale leiding lag bij de gouverneur. Het is niet omdat ik niet voor de camera’s stond, dat ik het niet heb opgevolgd’, aldus Verlinden.