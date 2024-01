Verlinden stelt nieuw Europees havenpartnerschap voor

In Antwerpen wordt komende woensdag de European Ports Alliance gelanceerd, een samenwerkingsverband tussen Europese havens om de strijd tegen drugstrafikanten op te voeren. Het partnerschap moet de beveiliging in alle Europese havens op gelijke leest schoeien, legt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag al uit aan het Franse persagentschap AFP.

De European Ports Alliance wordt woensdag samen met de Europese Commissie officieel voorgesteld in Antwerpen, waar de haven de belangrijkste toegangspoort voor cocaïne in Europa is. Vertegenwoordigers van een twintigtal Europese havens, onder meer die van Rotterdam, Hamburg en Marseille, zullen aanwezig zijn, net als de Europese politiedienst Europol, de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de maritieme transportsector.

Volgens Verlinden, die de Europese Raad van ministers van Binnenlandse Zaken momenteel voorzit in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap, is het netwerk nodig om georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie aan te pakken. De smokkelaars ‘zijn altijd erg creatief’, zegt de CD&V-minister, ‘en dat is een uitdaging voor ons’. ‘Zij hebben geen wettelijke beperkingen op vlak van arbeidsduur of privacy, worden niet gehinderd door grenzen. Dus moeten we samenwerken en efficiënt zijn’, bepleit ze bij AFP.

Onder meer de uitwisseling van informatie en ‘good practices’ is voor de minister cruciaal. Niet alleen politiediensten en overheden moeten samenwerken, ook de privésector moet betrokken worden. Extensieve controles op containers hebben immers ook een commerciële impact, en we moeten “het goede evenwicht vinden’, vindt Verlinden.

De bedoeling van het partnerschap is in de eerste plaats om de beveiliging in de Europese havens te uniformiseren. Dat moet verhinderen dat bedrijven die hinder ondervinden van controles in pakweg Antwerpen hun activiteiten simpelweg verhuizen naar een andere Europese haven, en dat de criminele bendes hun trafiek verleggen van de ene naar de andere haven. ‘We kunnen in België wel controles opvoeren, maar als de drugstrafiek in Frankrijk of Spanje toeneemt kunnen we geen veilige zone creëren in Europa. We hebben allemaal nood aan stabiliteit en harmonisering’, zegt Verlinden daarover.

In Antwerpen worden met de regelmaat van de klok recordvangsten cocaïne aangetroffen, maar “we weten nooit wat we niét hebben gevonden”, geeft de minister aan. De haven zet daarom onder meer in op mobiele scanners. Nu heeft Antwerpen er daar één van, maar in de loop van 2024 moeten er nog vijf geleverd worden. Er worden ook extra douaniers aangeworven. Momenteel wordt ongeveer 1 à 2 procent van de containers in Antwerpen gescand. Het is de bedoeling om uiteindelijk alle containers uit risicolanden (vaak in Zuid-Amerika of West-Afrika) te scannen.