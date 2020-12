Als gevolg van het donderdag overeengekomen post-brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, stappen de Britten uit het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten. De Britse eerste minister Boris Johnson zegt nu werk te willen maken van een eigen wereldwijd uitwisselingsprogramma.

Johnson benadrukte dat het een 'moeilijke beslissing' was. Het was 'prachtig' dat het Verenigd Koninkrijk zo veel Europese studenten heeft kunnen ontvangen, maar het programma was 'extreem duur' voor het Verenigd Koninkrijk, zo klinkt het. Boris Johnson wil nu werk maken van een uitwisselingsproject dat toelaat om de Britse studenten te laten studeren aan de 'beste universiteiten' van de wereld, ook buiten Europa.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zegt te betreuren dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van Erasmus. En ook vanuit Vlaanderen komen er vrijdag teleurgestelde reacties.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts meent dat het bilateraal uitwisselingsprogramma dat de Britten op poten willen zetten, qua omvang, gebruiksgemak en naamsbekendheid niet zal kunnen tippen aan Erasmus. 'Dit is een spijtige zaak voor de honderden Vlaamse jongeren die elk jaar het Kanaal oversteken voor studie of stage, maar ook voor de Britse jongeren die nu moeilijker toegang krijgen tot onze topuniversiteiten', klinkt het.

De rector van de universiteit van Antwerpen, Herman Van Goethem, wijst er op Radio 1 op dat de uitwisselingen met Groot-Brittannië belangrijk zijn, omdat er heel wat goede universiteiten zijn. 'We hopen dat we nog altijd studenten naar ginder zullen kunnen sturen in de context van uitwisseling, maar dat zal wellicht universiteit per universiteit moeten worden onderhandeld'.

