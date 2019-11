Het Verenigd Koninkrijk zal voor de parlementsverkiezingen van 12 december geen kandidaat-eurocommissaris voor de toekomstige Europese Commissie van Ursula von der Leyen meer voordragen.

Dat heeft de Britse regering in een brief aan de verkozen Commissievoorzitter bevestigd.

Volgens een woordvoerster van de Britse regering is de manoeuvreerruimte van de regering in de aanloop naar de verkiezingen van 12 december ingeperkt. 'We hebben de Europese Unie een brief gestuurd om te bevestigen dat het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig de richtlijnen voor pre-electorale perioden normaal gezien geen benoemingen voor internationale functies hoort door te voeren in deze fase', zei ze.

In Brussel bevestigde een woordvoerster dat von der Leyen de brief heeft ontvangen. De Duitse had deze maand al twee brieven naar Londen gestuurd met het dringende verzoek om een kandidaat voor te dragen. Ook de Europese regeringsleiders hadden premier Boris Johnson eind oktober, naar aanleiding van het uitstel van de brexit, duidelijk gemaakt dat hij een kandidaat naar Brussel moet sturen.

Zo ontstaat bijkomende onzekerheid over het aantreden van de Commissie van Von der Leyen. Tot nader order moet er immers een onderdaan van elke lidstaat zetelen in het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Von der Leyen wou de voorbije dagen niet ingaan op de vraag of haar Commissie zonder Brits onderdaan aan de slag kan. 'We antwoorden niet op hypothetische vragen', zei een woordvoerster woensdag nog.

Von der Leyen hoopt met haar team op 1 december in dienst te treden. Het aantreden van de nieuwe bestuursploeg heeft al vertraging opgelopen door de afwijzing van de eerste Franse, Hongaarse en Roemeense kandidaten door het Europees Parlement. Donderdag vinden daar de hoorzittingen met hun opvolgers plaats.