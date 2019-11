Waarom Boris Johnson weinig baat heeft bij de hulp van Nigel Farage

Precies een maand voor de verkiezingen lopen de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk alsmaar op. Een herenakkoord tussen de Brexit Boys, de rol van Rusland en een spervuur van toxische verwijten vliegen de Britten om de oren. Kan Johnson zijn broodnodige meerderheid in de wacht slepen? Of steekt Labourleider Corbyn alsnog stokken in de wielen?

Nigel Farage en Boris Johnson op een campagnebeeld van Peoples Vote, dat pleit voor een tweede brexitreferendum. © belga

Maandag kondigde voorzitter van de Brexit Party en europarlementslid Nigel Farage aan dat zijn partij niet opkomt in 317 kiesdistricten waar de Conservatieve Partij van Boris Johnson in 2017 de grootste werd. In de andere 333 gebieden neemt de partij wel de handschoen op. De beslissing van Farage, die niet in overleg met de regering-Johnson werd genomen, kwam als een verrassing. Vorige week deed hij het akkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie af als de slechtste overeenkomst aller tijden. 'Geen brexit is nog beter dan Johnsons brexit', klonk het stellig.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×