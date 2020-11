Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) pleit voor een zo snel mogelijke aanpassing van de wet van 1998 op de inlichtingendiensten om de mensen van de Staatsveiligheid toe te laten om op sociale media te infiltreren in de strijd tegen terrorisme. Dat zei hij zondag tijdens 'C'est pas tous les jours dimanche' (RTL-TVI).

Vandaag kunnen de speurders van de Staatsveiligheid reeds onder een valse identiteit actief zijn op de sociale media, maar hun bewegingsruimte is beperkt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geen verdachte publicaties 'liken'. 'Indien we willen dat de infiltratie efficiënter is, moeten de agenten meer vrijheid van handelen hebben. In bepaalde gevallen moeten ze overtredingen kunnen begaan om het vertrouwen te winnen van potentiële terroristen', stelde de minister zaterdag al in La Libre.

