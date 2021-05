De twee grootste vakcentrales van het ACV en het ABVV hebben een stakingsaanzegging ingediend uit onvrede met het loonakkoord dat binnen de federale regering werd bereikt.

Op die manier willen ze de druk op de politiek opvoeren en werknemers in bedrijven de mogelijkheid geven actie te voeren voor hogere lonen. Dat schrijft De Tijd woensdag en het nieuws wordt bevestigd aan Belga. Bijna twee weken geleden werd binnen de federale regering een loonakkoord bereikt. Daarbij werd afgesproken dat de lonen in de private sector dit en volgend jaar met 0,4 procent kunnen stijgen, bovenop de index. Ondernemingen die goede economische resultaten behaalden tijdens de coronacrisis kunnen hun werknemers een premie tot 500 euro netto geven.

ACVBIE, de christelijke centrale voor de bouw-, de industrie- en de energiesector, en de Algemene Centrale van het ABVV, actief in dezelfde sectoren, vinden het onlogisch dat de regering vasthoudt aan een loonmarge van 0,4 procent bovenop de index voor alle sectoren. 'Waarom moeten we werken met een algemene normering? Leg de verantwoordelijkheid hiervoor bij de sectoren en laat werkgevers en vakbonden zelf afspraken maken. In sommige sectoren zal die loonmarge effectief maar 0,4 procent bedragen, maar er zijn verschillende sectoren, zoals scheikunde en bouw, die het zelfs beter doen dan in de pre-coronaperiode', aldus ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe.

Uit protest hebben de twee vakcentrales daarom een stakingsaanzegging ingediend. Die loopt tot 10 juni, dat is de dag waarop de bemiddelingspoging van de regering-De Croo afloopt. De vakcentrales blijven hopen dat de wet van 1996, die vastlegt dat de loonkosten niet méér stijgen dan in de buurlanden, wordt herzien zodat hogere loonsverhogingen kunnen worden geëist.

Het doel van aanzegging is niet onmiddellijk om het land plat te leggen met grote stakingsacties, maar wel om werknemers het mogelijk te maken hun ongenoegen te uiten over het loonakkoord van de regering. 'We willen de druk op de regering-De Croo hoog houden en hen laten weten dat de twee grootste vakcentrales dit akkoord verwerpen', gaat Vandenberghe verder.

ACVBIE en de Algemene Centrale van het ABVV zijn voorlopig de enige twee centrales waar een stakingsaanzegging werd ingediend. Mogelijk voegen andere sectoren zich nog bij deze stakingsaanzegging.

