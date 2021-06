Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vindt niet dat de Oost-Vlaamse procureur des konings Johan Sabbe nog het moreel gezag heeft om die functie uit te oefenen, indien zijn recente veroordeling voor ongewenst seksueel gedrag definitief wordt.

Dat heeft de minister woensdag in de Kamer geantwoord op vragen van Ben Segers (Vooruit) en Sophie De Wit (N-VA). Er wordt 'in alle discretie' een oplossing gezocht.

Het hof van beroep veroordeelde de topmagistraat onlangs tot vier maanden cel met uitstel. Sabbe werd schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid van zijn vrouwelijke chauffeur en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In de bevoegde Kamercommissie merkte minister Van Quickenborne wel op dat de veroordeling nog niet definitief is. De man kan immers nog beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie.

Van Quickenborne wilde daarom ook wat op de vlakte blijven, maar sprak niettemin klare taal: 'De vraag stellen of een persoon na een dergelijke veroordeling, mocht ze in kracht van gewijsde treden, nog het moreel gezag heeft om een dergelijk maatschappelijk belangrijke en publieke functie uit te voeren, is ze wellicht beantwoorden. Moreel gezag, zowel intern het korps, als extern naar de bevolking.'

Menens met de strijd tegen seksueel geweld

Hij voelt zich in die redenering gesterkt door de voorwaarden die in de wet voorzien zijn om het ambt van procureur des konings te kunnen starten. Zo mag je geen veroordelingen hebben opgelopen tot een correctionele of criminele straf. 'Dat het voor de betrokkene mogelijk zou zijn om het ambt van procureur des Konings verder uit te oefenen na een dergelijke zware veroordeling tijdens de uitoefening van zijn ambt, terwijl hij met een dergelijke veroordeling niet in aanmerking komt om het ambt op te nemen, zou men als een anomalie in de wetgeving kunnen omschrijven', vindt Van Quickenborne.

Hij onderzoekt of de wetgeving daarom niet moet worden aangepast. Maar ondanks die 'anomalie in de wet', wordt in alle discretie een oplossing gezocht voor de veroordeelde topmagistraat, luidde het. Kamerlid Segers reageert tevreden op het antwoord, 'want als het ons menens is met de strijd tegen seksueel geweld, dan kan zeker een veroordeeld procureur binnen justitie niet zomaar de draad weer oppakken alsof er niets gebeurd is.'

