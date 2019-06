De Zondag spreekt twee nieuwkomers van radicale partijen: Tom De Meester van de PVDA en Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. 'De N-VA moet goed nadenken.'

Tom De Meester, klokkenluider in het Publipart-schandaal, werd verrassend in het Vlaamse parlement gekozen. Hij is van plan zich daar goed te laten horen. 'We gaan er van dag een invliegen. Ik sta te popelen.' De Meester noemt het onaanvaardbaar dat formateur Bart De Wever langer met Vlaams Belang praat dan met de PVDA. 'De Wever wil het land blokkeren. Dat is duidelijk. Hij wil de mensen het beeld inprenten dat Vlaanderen rechts is en Wallonie links. Maar dat is niet zo.'

Wouter Vermeersch, die van LDD naar Vlaams Belang overstapte, zegt over de formatiegesprekken: 'Ik mag hopen dat dat (de gesprekken tussen De Wever en Vlaams Belang, nvdr.) echt is. Ik ga daar toch vanuit. Als ze ons opnieuw aan de kant schuiven, dan worden wij de volgende keer, in 2024, opnieuw de grote winnaar. Dan gaan we de N-VA nog meer opeten. Dat kan ik u nu al garanderen. De N-VA moet daar goed over nadenken.'

