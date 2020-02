Verschillende luchtvaartmaatschappijen gaan dan toch enkele van hun vluchten annuleren op Brussels Airport. De beslissing is een gevolg van de storm Ciaria, die naar alle verwachting gepaard zal gaan met hevige rukwinden. Dat heeft woordvoerster Nathalie Pierard van Brussels Airport zaterdagavond aan Belga gezegd.

Eerder op de dag had de Brusselse luchthaven nog laten weten dat de storm slechts een beperkte impact zou hebben op het vliegverkeer. Brussels Airlines schrapt uiteindelijk 38 vluchten, meldt woordvoerster Wencke Lemmes.

Het gaat daarbij om vluchten die zondagnamiddag vanaf 17 uur op Zaventem zouden vertrekken en hun terugvluchten. De betrokken bestemmingen situeren zich allemaal in Europa, namelijk Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Lufthansa schrapt veertien vluchten (van en naar München en Frankfurt). British Airways, KLM en Eurowings annuleren elk twee vluchten. Het is niet uitgesloten dat er nog andere vluchten zullen worden geschrapt.

Brussels Airport raadt reizigers daarom aan om voor vertrek online de status van hun vlucht te checken.

's Avonds en 's nacht wordt de wind nog heviger, met mogelijk windstoten van 110 à 130 kilometer per uur. Indien het zou onweren, kan de wind nog sterker worden.

