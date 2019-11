Naast N-VA, liberalen, socialisten, groenen en CD&V gaat informateur Paul Magnette (PS) ook gesprekken voeren met het cdH en met DéFI

Informateur Paul Magnette (PS) gaat de komende dagen met tien partijen praten. Hij wil eerst de grote uitdagingen van ons land vastleggen en convergenties zoeken tussen de partijen. Dat zei hij donderdag op een persconferentie.

Magnette gaat naar eigen zeggen de methode veranderen. 'Tot nu toe is er eerst gekeken welke partijen er rond de tafel kunnen zitten, alvorens te kijken wat er gedaan moet worden. Die methode werkt niet', zei Magnette.

De informateur wil een aantal prioriteiten vastleggen en met de partijen die zich bereid verklaarden om mee te werken aan de vorming van een regering kijken welke convergenties er mogelijk zijn. Magnette wil in drie fases werken: donderdag ontmoet hij eerst de vroegere informateurs Didier Reyders en Johan Vande Lanotte. Tussen donderdag en zaterdagavond zal hij met de voorzitters of onderhandelaars van de tien partijen praten. Tussen maandag en vrijdag volgen dan contacten met partijen afzonderlijk of samen. De dagen daarop stelt hij het verslag op dat hij op maandag 18 november bij de koning moet uitbrengen.

Magnette zegt dat het moeilijk wordt. 'We moeten niet naïef zijn, het zal niet makkelijk worden', zei Magnette. 'Er zijn niet alleen grote ideologische verschillen tussen de partijen, maar ook spanningen. Maar ik ben van nature optimist, in elk geval voluntarist.'

Ex-preformateur Rudy Demotte (PS) voert druk op Open Vld en CD&V op

'Open Vld en CD&V staan voor een maatschappelijke keuze. Zij moeten beslissen of ze het land en zijn evenwichten willen vrijwaren.' Dat heeft Rudy Demotte (PS), tot voor enkele dagen preformateur aan de zijde van Geert Bourgeois (N-VA), donderdag gezegd op Bel RTL.

Maandag brachten Demotte en Bourgeois verslag uit over hun opdracht bij koning Filip. Ze vroegen het staatshoofd om hen van hun opdracht te ontheffen. Een dag later werd Paul Magnette aangesteld als informateur. Demotte vindt dat de voorzitter van de PS de tijd moet krijgen om zijn opdracht tot een goed einde te brengen, zei hij donderdag. 'Hij zal onderzoeken of er oplossingen bestaan (voor de huidige blokkering, red.). Het is een moedige en intelligente man, dus ik heb vertrouwen in hem.'

Demotte voert de druk op Open Vld en CD&V intussen op. De politieke keuzes die zij maken lijken cruciaal te zijn in het kader van de regeringsvorming. Zo beschikt niet alleen een paars-gele coalitie (met socialisten, liberalen en N-VA) over een meerderheid in de Kamer, hetzelfde geldt voor paars-groen (socialisten, liberalen en groenen), eventueel aangevuld met CD&V en/of cdH. Officieel wijzen Open Vld en CD&V die piste af. Met de N-VA zouden ze hun coalitiepartner in de Vlaamse regering federaal op de oppositiebanken zien belanden.

Ook een bourgondische coalitie is rekenkundig mogelijk, maar zo'n samenwerking tussen socialisten, liberalen en N-VA is volgens Demotte haast onmogelijk op de been te brengen. 'De situatie is extreem complex omdat de N-VA ons op het spoor van de splitsing van het land zet.' Volgens de voorzitter van het parlement van de Franse gemeenschap is de PS wel degelijk bereid om over institutionele zaken te praten, 'maar alleen als dat niet tot de splitsing (van België) leidt'.

Ondanks alle moeilijkheden blijft Demotte ervan overtuigd dat er met de kaarten zoals ze nu op tafel liggen een regering kan worden gevormd. 'Als dat niet zo zou zijn, zouden we het niet proberen.' Demotte zei nog niet te spreken te zijn over de uithaal van oud-premier Charles Michel (MR) naar de PS en de N-VA, als zouden zij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de blokkering. 'Olie op het vuur', vindt Demotte.

Europese Commissie raamt Belgisch begrotingstekort op 1,7 procent

Het tekort op de Belgische begroting zou dit jaar toenemen tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat heeft de Europese Commissie donderdag geraamd in haar economische herfstprognoses.

De voorbije lente, toen de federale regering al ruim vier maanden in lopende zaken was beland, verwachtte de Commissie nog dat het begrotingstekort zou stijgen van 0,7 procent in 2018 tot 1,3 procent. Nu raamt ze het tekort op 1,7 procent. Bij ongewijzigd beleid zou het deficit in 2020 verder stijgen tot 2,3 procent, en tot 2,6 procent in 2020.

Binnen de eurozone kampt Frankrijk met de grootste budgettaire problemen. Het tekort dreigt er dit jaar opnieuw boven de drempel van drie procent uit te komen. Ook Italië en Spanje blijven tekorten van meer dan twee procent optekenen. Het gemiddelde begrotingstekort van de eurolanden zou dit jaar 0,8 procent bedragen.

De economie van de eurozone zou volgens de herfstprognoses dit jaar met 1,1 procent groeien. Deze lente raamde de Commissie de groei nog op 1,2 procent. België zit met een groei van 1,1 procent precies op het gemiddelde van de eurozone.