Wie tijdens de huidige fase wordt uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus maar dat om welke reden dan ook weigert, zal later nog een nieuwe kans tot vaccinatie krijgen. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie zaterdag bevestigd, na geruchten van het tegendeel eerder deze week.

'Iemand die nu afziet van zijn voorkeursbehandeling, komt natuurlijk wel pas terug in aanmerking tijdens een volgende fase', zegt topman Dirk Ramaekers.

Communicatie van onder meer het Agentschap Zorg en Gezondheid liet vorige week uitschijnen dat wie zijn vaccin weigert of niet komt opdagen voor zijn vaccinatie, definitief zijn plaats in de vaccinatiecampagne zou verliezen. Dat klopt echter niet, stelt Ramaekers. 'Integendeel, we hebben absoluut de ambitie om elke Belgische volwassene en misschien ook de jongeren op termijn een vaccin aan te bieden en dat kan ook een tweede maal', zegt hij. 'Iemand die nu weigert of niet ingaat op de uitnodiging, dat mag natuurlijk. Die zal dan in de volgende fase absoluut terug in aanmerking komen voor een vaccin. De huisartsen kunnen daarin een rol spelen om personen aan te duiden voor het uitnodigingssysteem.'

Ramaekers benadrukt wel dat je na een weigering tijdens één van de fases waarin specifieke doelgroepen zoals zorgpersoneel, risicopatiënten of 65-plussers worden uitgenodigd, pas in een volgende fase weer in aanmerking komt.

'Iemand die prioritair gevaccineerd wordt en afziet van zijn huidige voorkeursbehandeling, komt pas in een volgende fase terug', is hij duidelijk. 'Dat is om te voorkomen dat mensen voor een stuk aan 'vaccinshoppen' zouden doen, want dat kunnen we natuurlijk niet opnemen in onze vaccinatiestrategie. We hebben evenwaardige vaccins.'

'Johnson & Johnson enige reden waarom vaccinatieschema nog kan lukken'

Dat de vaccins van Johnson & Johnson al vanaf eind april kunnen worden geleverd en toegediend, is de enige reden waarom het oorspronkelijke vaccinatieschema dat in december en januari werd opgesteld nog kans op slagen heeft tegen de zomer. Dat zegt Dirk Ramaekers, topman van de Taskforce Vaccinatie. "Dat is momenteel de enige meevaller", zegt Ramaekers. "Op basis van de eerste berichten over Johnson & Johnson hopen en verwachten we ook dat hun leveringen stabieler zullen zijn dan bij AstraZeneca."

De leveringen van Johnson & Johnson zouden in mei en juni op kruissnelheid moeten komen en dat moet volgens de Taskforce Vaccinatie voor een versnelling zorgen in het vaccinatieschema van ons land en dus de eerder opgelopen vertraging door onder meer minder leveringen van AstraZeneca compenseren.

"Mei en juni worden dan heel belangrijke maanden voor de vaccinatiecampagne", zegt Ramaekers, die hoopt dat het vaccin van Johnson & Johnson net zoals dat van Pfizer een erg beperkte doorlooptijd zal kennen dankzij stabiele en betrouwbare leveringen.

"Bij Pfizer is de doorlooptijd van een vaccin in de locatie van toediening zeven dagen omdat hun leveringen eigenlijk een droom zijn voor elke planner", stelt Ramaekers.

"Bij AstraZeneca is dat helemaal anders. Volgende week verwachten we van hen bijvoorbeeld 259.000 vaccins, maar de week nadien slechts 66.000. Uitnodigingen voor dat vaccin vertrekken pas wanneer de vaccins effectief geleverd zijn. Als AstraZeneca erin zou slagen stabieler te leveren, kunnen we dat aanpassen."

Tot nu toe zijn er 2,178 miljoen vaccins geleverd aan ons land. Tegen eind april moeten er dat nog eens 2,135 miljoen worden. Op enkele tienduizenden vaccins van Johnson & Johnson na gaat het om vaccins waarvan twee prikken nodig zijn.

