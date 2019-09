Dat het zeeniveau tegen 2100 met 60 tot 110 centimeter dreigt de stijgen, dwingt Vlaanderen om de komende jaren 'moeilijke keuzes' te maken. Dat zegt klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCL), voormalig vicevoorzitter van het VN-panel van klimaatexperts IPCC, in een interview aan Belga.

Als er geen extra inspanningen worden geleverd om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, dan dreigt het zeeniveau tegen 2060 met 60 tot 110 centimeter te stijgen. Dat bleek eerder deze week uit een nieuw rapport van het IPCC, het Integovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties.

Die mogelijke stijging van het zeeniveau bedreigt ook de Belgische kust. 'Vlaanderen neemt maar langzaam de maat van de bedreigingen die op de kust wegen. Als het zeeniveau tegen het einde van de eeuw met meer dan een meter stijgt, dan zullen er zeer grote beschermende werken nodig zijn', waarschuwt klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele, voormalig vicevoorzitter van het IPCC, in een interview aan Belga.

'Misschien zullen bepaalde gebieden op termijn moeten worden overgelaten aan de zee en aan de natuur: het Nederlandse voorbeeld laat zien dat het onmogelijk is om alles met dijken te beschermen. Dat dwingt Vlaanderen om moeilijke keuzes te maken in de komende jaren.'

Van Ypersele twijfelt of toekomstige maatregelen nog kunnen vermijden dat het zeeniveau op lange termijn één tot twee meter stijgt. 'We kunnen de zaken gedeeltelijk ombuigen, en vermijden dat het met drie tot vier meter is gestegen tegen 2300. Maar de traagheid is enorm, de hoeveelheid broeikasgassen die al in de atmosfeer zijn beland zo groot en de bijbehorende opwarming zo belangrijk, dat de gevolgen grotendeels zullen optreden, ongeacht die maatregelen die men neemt. We hebben zo lang getreuzeld.'