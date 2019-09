Het Franse parlement heeft donderdag een wet aangenomen die de 'ecologische en klimatologische noodsituatie' uitroept en waarmee Frankrijk de doelstelling zou halen om het land CO2-neutraal te maken tegen 2050.

Nadat het Assemblée Nationale de wet eerder had goedgekereurd, heeft nu ook de senaat groen licht gegeven.

Klimaatneutraal

Volgens de Franse minister Elisabeth Borne, die het wetsontwerp indiende, zou de wet ervoor moeten zorgen dat Frankrijk de doelstellingen van haar energiebeleid haalt en op die manier klimaatneutraal is tegen 2050.

Zo zou het gebruik van fossiele brandstoffen met 40 procent worden verminderd tegen 2030 en zullen de laatste kolencentrales tegen 2022 gesloten zijn. Bovendien zou het aandeel van kernenergie in de elektiriciteitsproductie tussen 2025 tot 2035 met 50 procent dalen.

De wet komt er tijdens een week die volledig in het teken stond van het klimaat, met de VN-klimaattop maandag in New York, een klimaatrapport van het IPCC over de verwoestende gevolgen voor de oceanen en een beschuldigende speech van klimaatactiviste Greta Thunberg.