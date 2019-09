Alle alarmerende berichten van klimaatwetenschappers ten spijt staat het klimaatthema nog altijd niet bovenaan op de politieke agenda. Waar loopt het mis? En mogen we nog hopen op een oplossing? De klimaatbeweging zoekt koortsachtig naar een nieuwe strategie.

In een recente TED-lezing vertelt de invloedrijke Canadese klimaatwetenschapper en politologe Katharine Hayhoe hoe ze een gastcollege gaf aan de Texas Tech University van Lubbock, een van meest conservatieve steden van Amerika. Haar exposé over koolstofuitstoot door de eeuwen heen zorgde daar vooral voor onverschilligheid. Toen Hayhoe aan het eind van haar lezing vroeg of er nog vragen waren, ging slechts één hand de hoogte in.

...