De stadstol waaraan de Brusselse regering werkt, is een pure belasting op de kap van de pendelaars. Dat vindt N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter in een reactie op het bericht dat de Brusselse stadstol een half miljard euro moet opbrengen. Voor MR is de tol een bijkomende taks op werk. Het kabinet van minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) herhaalt dat er nog geen beslissing genomen is.

De Tijd citeert donderdag documenten van de Brusselse administratie waaruit moet blijken dat de Brusselse stadstol een half miljard euro moet opbrengen. Vanaf 2022 moet op alle wegen in het Brussels Gewest een vaste tol worden aangerekend per wagen, aangevuld met een extra tarief per kilometer. De naam van het tolsysteem is SmartMove. Het tarief varieert met het tijdstip van het binnenrijden van de hoofdstad en het vermogen van het voertuig. Daar komt een tarief bij van 18 eurocent per kilometer tijdens de spits en 9 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis.

Voor Cieltje Van Achter komt het systeem neer op een pure belasting op de kap van de pendelaars, zo reageert ze op Twitter. Ze roept de regering op om de files aan te pakken: begin met een deftig fietsnetwerk, pak de overvolle trams en bussen aan, voer een reëel parkeerbeleid en zorg voor een betere doorstroming. De N-VA'ster vraagt zich ook af wat de impact van de stadstol zal zijn op de Brusselse economie.

Aantasting aantrekkelijkheid Brussel

Voor de MR komt de stadstol neer op een nieuwe taks op werk en brengt ze een zware slag toe aan Brussel en haar aantrekkelijkheid, stelt David Leisterh, Brussels parlementslid en voorzitter van de Brusselse MR-federatie. 'Men trekt een fiscale muur op aan de ingang van Brussel zonder geloofwaardige alternatieven. De overgang moet worden begeleid met andere vervoersmodi en het aantal moet worden verhoogd, in plaats van altijd de fiscale druk op te voeren', vindt hij.

De MR is voorstander van een evolutie in de autofiscaliteit om de verzadiging van de wegen te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en een modal shift te realiseren, maar niet ten koste van de aantrekkelijkhheid van Brussel.

Het kabinet van Brussels minister van Financiën Sven Gatz wijst naar het antwoord van de minister eerder deze maand in het Brussels Parlement. De regering heeft nog niets beslist, maar werkt aan een hervorming van de autofiscaliteit. Daarbij is het de bedoeling dat de belasting op bezit van wagen (belasting inverkeersstelling en verkeersbelasting) vervangen wordt door een belasting op het gebruik van wagen via een slimme kilometerheffing. Eens de beslissing genomen is, zal er overleg volgen met zowel de lokale actoren als met de andere gewesten. Daarnaast investeert de regering verder in mobiliteit.

