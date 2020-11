Sp.a stelt zijn officiële naamsverandering in VOORUIT uit tot begin volgend jaar 'wegens de huidige coronamaatregelen'.

Dat zegt partijwoordvoerder Niels Pattyn. Er loopt nog een bemiddeling met kunstencentrum Vooruit, maar de naamsverandering komt er volgens de partij hoe dan ook.

In september kondigde partijvoorzitter Conner Rousseau via Instagram aan dat sp.a vanaf december VOORUIT zou worden. De naamsverandering past bij de omvorming van de socialistische partij naar 'een hedendaagse beweging', klonk het.

Nu meldt de partij dat het moment van de officiële naamsverandering en het daaraan gekoppelde evenement uitgesteld werden naar begin volgend jaar. 'Wegens de coronamaatregelen', zegt Pattyn.

De discussie met kunstencentrum Vooruit, dat niet opgezet was met de keuze van sp.a, zou geen rol gespeeld hebben. Sp.a en Vooruit voeren bemiddelingsgesprekken, waarover ze allebei niets kwijt willen. Wel benadrukt de partijwoordvoerder dat de naamsverandering zeker gaat gebeuren. Wat met de bemiddeling precies beoogd wordt, is niet duidelijk.

