SP.A wil zijn naam veranderen in 'VOORUIT'. Dat kondigde partijvoorzitter Conner Rousseau gisteren aan op zijn Instagramaccount. Het gelijknamige kunstencentrum Vooruit reageerde misnoegd omdat het vreest haar onafhankelijke en vrijzinnige positie te zullen verliezen. Hoe is de geplande naamsverandering tot stand gekomen? SP.A en de Vooruit hebben in totaal vier keer overleg gepleegd. De eerste keer was op 1 juli, toen partijvoorzitter en jurist van opleiding Conner Rousseau het kunstencentrum persoonlijk en fysiek op de hoogte bracht van zijn plannen. Toen al had Rousseau aan de Vooruit laten weten dat hij overwoog om de partijnaam naar VOORUIT te veranderen. Vervolgens heeft Gorik Van Holen, de politiek directeur van SP.A, de kwestie nog driemaal met de Vooruit besproken, onder meer op 16 en 31 juli. Afgelopen woensdag, enkele uren voor de naamsverandering aan de partijleden werd bekendgemaakt, heeft de partij het kunstencentrum gemeld dat de aankondiging later die dag zou plaatsvinden. Daarop stuurde de Vooruit een persbericht uit dat het op voorhand onvoldoende werd ingelicht over de naamsverandering, al bestaat daar momenteel discussie over. Toch doet de manier waarop de onenigheid is ontstaan, heel wat vragen rijzen. Het kunstencentrum Vooruit in Gent bestaat sinds 1913 als Feestlokaal van Vooruit, maar diende pas dit jaar op 29 juli een aanvraag in om het woord- en beeldmerk bij de officiële instantie van merken en modellen in de Benelux (BOIP) te laten registreren. Opvallend: een dag eerder, op 28 juli, liet een Spaanse vrouw, Esther Gomez Garcia, het woordmerk VOORUIT op haar naam deponeren bij het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom. Gomez Garcia is momenteel actief bij het intellectuele-eigendomsbureau IP Hills in Gent, dat slechts een kilometer verder ligt van het kunstencentrum. Toeval? 'U ziet wat u ziet', reageert woordvoerster Mieke Dumont van de Vooruit aan Knack. Navraag leert dat de Vlaamse socialisten IP Hills onder de arm hebben genomen om de merknaam VOORUIT te laten registreren. Het lijkt er dus op dat zowel SP.A als de Vooruit na het overleg in actie zijn geschoten om de merknaam - en in het geval van de Vooruit ook het logo - juridisch aan zich te binden. De aanvraag van SP.A werd op 5 augustus door het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom gepubliceerd. Die van het Kunstencentrum werd daarentegen pas eind augustus door het BOIP aanvaard. Die chronologie is belangrijk: wiens aanvraag het eerst wordt gedeponeerd en gepubliceerd, krijgt normaal gesproken voorrang bij de uiteindelijke toekenning van de merknaam. De Vooruit beraadt zich momenteel over het feit of het al dan niet juridische stappen zal ondernemen tegen de naamsverandering van de Vlaamse socialisten en de merknaam die ze aan zich proberen binden. 'Onze raad van bestuur bekijkt momenteel of en op welke manier we dat gaan doen', aldus Dumont. 'Que Sera, Sera' - of 'wat zal zijn, zal zijn' - reageerde Rousseau in een reactie aan Radio 1. Volgens professor Intellectueel Eigendomsrecht Marie-Christine Janssens (KU Leuven) is het kunstencentrum niet kansloos, al kunnen juridische stappen pas gezet worden nadat het patent aan SP.A zou toegekend worden. 'Kunstencentrum Vooruit is een gekend publiek merk dat ook bij SP.A bekend is. Op basis daarvan heeft de Vooruit heeft een juridisch argument om dat aan te vechten op basis van kwader trouw', klinkt het. Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert vindt de aanpak van SP.A eveneens problematisch: 'Via een strovrouw probeert men opzettelijk de identiteit van de merkhouder te verhullen, wat op zijn zachtst gezegd een deontologische fout is. Wanneer men aan rebranding wil doen, is het aan te raden om duidelijke afspraken te maken en de markt correct te onderzoeken. Dat laatste zal wel gebeurd zijn, maar dat eerste niet. Het lijkt duidelijk dat men de Vooruit al dan niet opzettelijk trachtte te misleiden. Maar of de Vooruit daarom een solide zaak heeft als het juridische stappen onderneemt, dat is nog een andere zaak.'