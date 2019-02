'Schauvliege doet aan fake news. Wou Beke daar niet vanaf?'

Donald Trump heeft zijn 'alternatieve feiten'. De voormalige staatssecretaris Theo Francken (N-VA) had in de Soedancrisis niet gelogen, maar gewoon 'niet de volledige waarheid gesproken' tegen premier Charles Michel (MR). Ex-vicepremier Jan Jambon (N-VA) zei dat in het regeerakkoord staat dat procedurefouten niet meer tot vrijspraak mogen leiden. Erop gewezen door Knack dat dat niét in het regeerakkoord staat, reageerde zijn woordvoerder dat Jambons uitspraken 'in de geest van het regeerakkoord' begrepen moesten worden.

...