Joke Schauvliege stapt op

Schauvliege lichtte haar besluit toe op een bijzondere persconferentie, die erg emotioneel verliep en volgde op urenlang crisisberaad. De minister kon haar tranen niet bedwingen en noemde zichzelf een 'bleitemuile'.

Over haar opvolger in de Vlaamse regering is nog niets geweten, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Schauvliege zou wél lijsttrekker blijven van de Oost-Vlaamse lijst van het Vlaams Parlement. Ze geeft ook zelf aan dat te willen doen.

Overspoeld

Vice-ministerpresident Hilde Crevits, die Schauvliege samen met Beke flankeerde op de persconferentie, benadrukte dat de partij 'als één blok' achter Schauvliege staat.

'Het was duidelijk dat de voorbije weken de pijlen steeds op mijn persoon werden gericht. De voorbije week werd ik overspoeld met duizenden mails en sms'en op mijn iPhone, dag en nacht', zei Schauvliege dinsdagavond.

Ze kreeg die berichten via 'Act for climate justice', dat een online tool had gemaakt om de ministers te bestoken met boodschappen. 'Ik kon geen normale communicatie meer voeren, ik kon niet meer met mijn gezin communiceren, met de parlementairen... Ik heb mij in die omstandigheden laten meeslepen in een verbale uitschuiver en heb een niet-gecontroleerd gerucht voor waar aangenomen en heb mij daarvoor verontschuldigd. Maar de stroom van kritiek is blijven komen en het is moeilijk om op die manier te blijven functioneren als klimaatminister. Er liggen nog heel belangrijke dossiers op tafel, zoals de betonstop. Ik hoop dat die er allemaal snel kunnen door komen, daarom denk ik dat het beter is dat ik ontslag neem en dat het klimaatbeleid kan worden gevoerd zonder dat mijn persoon dat hypothekeert', aldus Schauvliege.

'Een minister is ook een mens', zei voorzitter Wouter Beke. 'Kritiek op het beleid kan, moet en mag. Dat kan stevig zijn, maar wanneer dat uitvergroot wordt en persoonlijk wordt, dan zijn er grenzen. Als je nummer op het internet komt te staan en je wordt overdonderd met duizenden sms-berichten, dan kan het wel eens zijn dat je tegen de limieten van je functioneren op botst. Dat is wat de voorbije dagen is gebeurd en waarvoor ze zich uitgebreid geëxcuseerd heeft.' Schauvliege neemt dus ontslag als minister, maar kan wel de campagne in Oost-Vlaanderen leiden.

'Wat mij betreft, kan ze lijsttrekker blijven', zei Wouter Beke. Ik heb samen met de hele partij alle vertrouwen in Joke. Als ze nu een stap opzij zet, is het om verder mogelijk te maken wat ze heeft opgebouwd', zei hij. Viceministerpresident Hilde Crevits had het over 'reculer pour mieux sauter'. 'Ik kan enkel verschrikkelijk veel respect hebben voor deze stap, maar ik betreur het ook heel erg', zei Crevits.

Zowel de Vlaamse ministers als de parlementairen blijven volgens haar 'als één blok' achter Schauvliege staan. Het is nog niet beslist wie de bevoegdheden van Schauvliege overneemt in de regering. 'We kunnen nu enkel oproepen om de redelijkheid terug te brengen en de intimidatie te stoppen', besloot Beke. 'Duizenden sms'en hebben nog geen gram uitstoot doen verminderen.'