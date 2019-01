Bosbrosser Anuna en haar moeder: 'Het klimaat is een extreem probleem. Een beetje spijbelen is dat niet'

De moeder, Katrien Van der Heyden, haalde vorig jaar de voorpagina's met een opmerkelijke boodschap aan het adres van Dries Van Langenhove, haar dochter, Anuna De Wever, is vandaag niet uit de media weg te slaan sinds ze haar generatie met veel succes opriep om elke donderdag mee te 'brossen voor de bossen'. Een gesprek over vrouwelijk verzet. 'Het activisme zit al generaties lang in onze familie.'