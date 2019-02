Schauvliege in oog van de storm: Groen en Vlaams Belang vragen ontslag

Schauvliege excuseerde zich maandagavond al en deed dat dinsdag op Radio 1 opnieuw. Ze trekt haar uitspraken ook in. 'Die uitspraak klopt niet', erkent ze. Schauvliege geeft toe dat ze 'geen rechtstreeks' contact heeft gehad met de Staatsveiligheid.

'Ik heb de voorbije week veel bagger over mij heen gekregen. Ik heb weinig geslapen en ik heb me laten meeslepen door een bepaalde frustratie. Ik ben ook maar een mens en kan me vergissen', klonk het.

Toch vindt de CD&V-minister niet dat ze heeft gelogen. 'Ik heb niet gelogen. Ik heb me vergaloppeerd. Ik heb niet willens nillens de waarheid verdraaid.'

Wat heeft Schauvliege gezegd? In een toespraak bij het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) in Lierde heeft minister Schauvliege opmerkelijke verklaringen gedaan over de klimaatbetogingen. 'Er zit wel wat meer achter dan een spontane solidariteitsactie voor het klimaat', verklaarde ze. In de speech suggereert Schauvliege dat de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag deels opgezet zijn. Dat zou volgens haar te maken kunnen hebben met wraakacties van natuurorganisaties, die maar moeilijk konden verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) aangepakt werd op betogingen van landbouwers. In haar toespraak zegt Schauvliege ook dat haar uitspraken steunen op informatie vanuit de Staatsveiligheid. 'Ik weet wie achter heel die beweging zit, zowel van de zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Men heeft me dat ook verteld vanuit de Staatsveiligheid. Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, en dat er wel wat meer achter zit dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat', zei ze. Nadien verontschuldigde de CD&V-minister zich via Twitter wel over die verwijzing naar de Staatsveiligheid. 'Ik heb mijn speech herbekeken en heb mij in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout uitgedrukt over de Staatsveiligheid. Excuses aan wie daar aanstoot aan neemt', aldus Schauvliege.

'Onhoudbaar'

Kan Schauvliege na haar uitspraken wel minister blijven? Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement Björn Rzoska sprak op Twitter van een 'majeur politiek incident' en vroeg zich af of Schauvliege nog wel namens de Vlaamse regering spreekt. 'Ofwel heeft ze informatie van de Staatsveiligheid gewoon te grabbel gegooid, ofwel liegt ze en maakt ze hiermee het engagement van duizenden verdacht'. Dit is 'onhoudbaar voor een minister', voegde hij daar later aan toe.

Eerst paranoïde complotverhaal en dan zwalpen: van ‘een persoonlijke anekdote’, over ‘wat fors taalgebruik’ tot ‘ik was moe en gefrustreerd en ik heb gelogen’. Wat gaat het tegen de middag zijn? Misbruik van staatsveiligheid. Liegen. Onhoudbaar voor een minister. #hetkananders https://t.co/S27QMjP9AF — Björn Rzoska (@BjornRzoska) February 5, 2019

Vlaams Belang wil niets minder dan het vertrek van Schauvliege. 'Voor een minister in functie is liegen immers een onvergeeflijke hoofdzonde,' zegt fractieleider Chris Janssens.

'Van recupereren tot criminaliseren: deze minister weet inzake klimaat van geen hout pijlen meer maken. Door boudweg leugens te verkondigen om de eigen achterban te sussen, is Schauvliege en bij uitbreiding de hele Vlaamse regering de geloofwaardigheid over dit thema - voor zover ze die al hadden - nu volledig kwijt. Misschien kan CD&V haar parlementsleden naar scholen sturen om les te geven in ministeriële deontologie? Bij Schauvliege stond het water al aan de lippen, nu is ze volledig kopje onder gegaan.'

Schauvliege is niet van plan om zelf op te stappen. 'Het is niet aan mezelf om daarover te oordelen. Het is jammer dat die uitspraak is gebeurd. Maar ik kan een mooi palmares voorleggen op het vlak van klimaat. Ik zou dat werk graag verderzetten'.

De CD&V-minister heeft naar eigen zeggen ook al contact gehad met haar voorzitter Wouter Beke. 'Ook hij betreurt dat die uitspraak is gebeurd. Maar de voorzitter weet dat ik werk op basis van verzoening en niet op basis van polarisering.'

Reactie Bourgeois

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) noemt de uitspraken van Schauvliege 'ongelukkig', maar zegt dat het 'goed is dat ze zich heeft verontschuldigd'.

Verder betreurt Bourgeois dat Schauvliege 'de indruk gewekt heeft dat de landbouw zich niet zou moeten engageren'. Hij roept haar dan ook op 'om de komende maanden met concrete beleidsmaatregelen te bewijzen dat die indruk verkeerd is'.

Bourgeois herhaalt aan de klimaatbetogers wat hij afgelopen week in het Vlaamse halfrond zei: 'De deelnemers aan de klimaatbetogingen, jong en oud, manifesteren uit idealisme en bezorgdheid. Zoals ik namens de regering in het parlement verklaard heb: hun zorg is onze zorg. Met ons regeringsbeleid willen we tonen dat we die bezorgdheid ernstig nemen. Wij staan open voor alle voorstellen in het kader van het openbaar onderzoek van ons Vlaams Energie- en Klimaatplan en zullen de dialoog verder voeren.'

Anuna De Wever

Klimaatactiviste Anuna De Wever doet de uitspraken van Schauvliege af als 'leugens', maar wil toch met de CD&V-minister blijven samenwerken om een ambitieuzer klimaatbeleid te realiseren. Dat zei ze op Radio 1.

Volgens Anuna De Wever zijn de uitspraken van Schauvliege een 'belediging voor de jongeren'. 'Het is heel vreemd dat een minister over zoiets kan liegen'. De Wever is ervan overtuigd dat haar organisatie niet geïnfiltreerd is of geïnspireerd is vanuit wraakgevoelens. 'Dat is gewoon echt niet zo. Kunnen we stoppen met aan de movement te twijfelen?'

Toch wil De Wever nog niet alle bruggen met Schauvliege opblazen. 'Ik hoop nog steeds dat ze met ons wil samenwerken aan een ambitieuzer klimaatbeleid', klonk het.