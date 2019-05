De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) is voorstander van een opschorting van de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië. Dat zei hij vrijdagavond op Franstalige openbare omroep RTBF. Vermoed wordt dat Waalse wapens van FN Herstal gebruikt zijn in het conflict in Jemen.

'Het is waar dat er in Luik een debat is over de tewerkstelling van 15.000 werknemers van FN, en de moeilijkheden die er zijn met sommige kopers als Saoedi-Arabië op het vlak van mensenrechten. Ik persoonlijk heb de regio's altijd voorgesteld om tot een embargo te komen. Ik pleit ook voor een Europees embargo. Daar heb ik de nodige stappen voor gezet. En ik heb de regio's gevraagd om daar naartoe te werken, wie ook de minister-president moge zijn', zei Reynders.

Het is Waals minister-president Willy Borsus (MR) die bevoegd is voor de Waalse wapenverkoop. 'Ik denk dat het goed zou zijn dat de wapenleveringscontracten met Saoedi-Arabië worden opgeschort. We kunnen dat doen, dat is in de contracten voorzien. De vorige regeringen hebben dat niet gedaan, maar ik hoop dat de huidige Waalse regering het wel doet', zei Reynders.

Onderzoeksproject #BelgianArms, waar Knack deel van uitmaakte, onthulde woensdag dat Saoedi-Arabië gebruikmaakt van Belgische wapens en technologie in Jemen. De discussie over de wapencontracten met Saoedi-Arabië, van Belgische bedrijven als FN Herstal, is daarmee heropend.

De Waalse regering is de enige aandeelhouder van FN Herstal.