De federale regering heeft in een brief aan de voorzitter van de Groep van Tien gesignaleerd dat ze het akkoord van de sociale partners 'getrouw' zal uitvoeren, zo is woensdag uit goede bron vernomen.

De kern boog zich dinsdagavond over het akkoord dat werkgevers en werknemers hadden bereikt. 'Er is een brief verstuurd aan de voorzitter van de Groen van Tien om hem te feliciteren en te signaleren dat de regering het akkoord getrouw zal uitvoeren', zo signaleerde een bron. 'De regering meent dat het een evenwichtig akkoord is', zo stelde een andere bron. 'Er is geen partij die heeft gewonnen van een andere en het akkoord blijft bovendien binnen het regeerakkoord', klinkt het. Premier Alexander De Croo en PS-vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne hadden het akkoord al begroet. Het wetgevende werk kan nu op gang worden gebracht. De regering zal de budgettaire impact van de verschillende maatregelen evalueren. Er zijn ook enkele technische verduidelijkingen aan de sociale partners gevraagd. Werkgevers en vakbonden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over onder meer de verhoging van de minimumlonen, een systeem van landingsbanen (halftijds of viervijfde) of de mogelijkheid om vrijwillig 120 overuren te presteren tot eind 2022.