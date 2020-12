Verschillende rechters waarschuwen in een nieuw boek dat misdaad loont in ons land. Dat schrijft De Tijd woensdag. De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl, onder andere bekend van het onderzoek naar de failliete modegroep FNG, schreef samen met andere rechters 'Financieel Rechercheren'.

In het boek wordt aangeklaagd dat door een schrijnend gebrek aan mensen en middelen amper sprake is van financiële onderzoeken naar de buit en het geld van criminelen, gaande van oplichters en cybercriminelen tot drugs- en mensenhandelaars.

De opsomming van wat fout loopt bij justitie en politie bij onderzoeken naar criminele vermogens is volgens de krant ontluisterend. 'Zelfs voor financiële onderzoeken met grote belangen kunnen in de praktijk amper bijzondere opsporingsmethodes worden ingezet door een gebrek aan middelen en mensen (met financiële expertise)', luidt het.

De rechters pleiten ervoor om parallel aan elk klassiek strafonderzoek een financieel onderzoek te voeren naar het vermogen van de criminelen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft daar alvast oren naar.

In het boek wordt aangeklaagd dat door een schrijnend gebrek aan mensen en middelen amper sprake is van financiële onderzoeken naar de buit en het geld van criminelen, gaande van oplichters en cybercriminelen tot drugs- en mensenhandelaars.De opsomming van wat fout loopt bij justitie en politie bij onderzoeken naar criminele vermogens is volgens de krant ontluisterend. 'Zelfs voor financiële onderzoeken met grote belangen kunnen in de praktijk amper bijzondere opsporingsmethodes worden ingezet door een gebrek aan middelen en mensen (met financiële expertise)', luidt het. De rechters pleiten ervoor om parallel aan elk klassiek strafonderzoek een financieel onderzoek te voeren naar het vermogen van de criminelen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft daar alvast oren naar.