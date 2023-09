Raad van State verwijst opvangstop De Moor naar prullenbak

De Moor legt arrest naast zich neer

Ondanks het arrest van de Raad van State blijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) geen alleenstaande mannen opvangen. Ze benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat, die moet verzekeren dat gezinnen en kinderen niet op straat belanden

‘Ik begrijp dat de Raad van State zegt dat iedereen recht heeft op opvang. Maar dit arrest zorgt er nu niet plots voor dat de instroom daalt, of dat Fedasil plots duizenden bijkomende plaatsen heeft. Ik zal het beleid om tijdelijk geen alleenstaande mannen op te vangen, dus verder zetten’, reageert de Moor.

Ze benadrukt dat het elke dag vechten is bij Fedasil om voldoende plaatsen te hebben om gezinnen en kinderen op te vangen. ‘Dat gaat voor mij niet om hen op straat te laten en ik heb geen enkel taboe als er kinderen en gezinnen dreigen op straat te komen omdat er geen opvang is’, aldus de staatssecretaris.

Het aantal opvangplaatsen in ons land heeft deze legislatuur een recordniveau bereikt en de zoektocht naar nieuwe plaatsen gaat voort. Zo raakte dinsdag bekend dat ook binnen de Vlaamse jeugdwerking plaatsen worden vrijgemaakt. En binnen de regering werd afgesproken dat de collega’s binnen hun bevoegdheden zullen nagaan wat er tot de mogelijkheden behoort.

De Moor blijft daarbij onderstrepen dat opvang alleen niet de oplossing is. ‘Nog altijd komen er heel wat mensen in Europa toe die géén bescherming nodig hebben, of reizen er mensen door naar ons land hoewel ze al in een ander land bescherming hebben gekregen’, herhaalt ze.

De staatssecretaris merkt daarbij op dat er binnenkort honderd plaatsen openen in Grimbergen. ‘Maar er stonden gisteren 260 mensen voor de deur. Ook al vertrekken er elke dag 100 mensen. Dan nog heb ik elke dag een centrum nodig zoals Grimbergen. Dat lijkt me niet realistisch dat elke dag te openen’, luidt het. ‘Het systeem zoals het vandaag is, maakt dat er schendingen zijn overal in Europa. Dat moeten wij aanpakken en dat gaat niet met opvang alleen.’