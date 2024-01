Raad van State ook kritisch voor bijgestuurd stikstofakkoord

De Raad van State heeft ook kritiek op het bijgewerkte stikstofakkoord. In een advies op het stikstofdecreet dat de Vlaamse meerderheidspartijen eind 2023 hadden bereikt, lijkt de Raad van State een aantal fundamentele bouwstenen van het bereikte akkoord op juridisch losse schroeven te zetten.

Even terug naar begin oktober. Toen leverde de Raad van State een erg kritisch (volgens sommigen ronduit ‘vernietigend’) advies af over het eerdere voorstel van stikstofdecreet dat N-VA en Open VLD, zonder coalitiepartner CD&V, hadden ingediend in de zomer. Dat advies nam een aantal sleutelelementen van de geplande stikstofaanpak, zoals het gebruik van impactscores en drempelwaarden, in het vizier.

De teksten werden herschreven en bijgestuurd en in november 2023 bereikte de Vlaamse meerderheid, nu mét CD&V erbij, een nieuw stikstofakkoord. Dat akkoord werd in een nieuwe tekst gegoten. De meerderheid wilde die nieuwe tekst graag nog voor het kerstreces goedgekeurd krijgen in het Vlaams Parlement, maar op vraag van de oppositie werd eerst een advies van de Raad van State gevraagd.

Dat advies is er nu en het hoogste rechtscollege van het land is opnieuw niet mals. Zo geeft de Raad van State kritische opmerkingen over het gebruik van de impactscore (die uitdrukt wat de bijdrage is van een project op de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aankan). Ook de eerdere kritiek op de vergunningsverlening ‘op krediet’ blijft volgens de Raad van State overeind.

De Raad van State is ook opnieuw kritisch voor de aanpak met drempelwaarden. Ter herinnering: die drempels – verschillend voor industrie en landbouw – bepalen of een bedrijf of landbouwer kan vrijgesteld worden van de passende beoordeling (of niet). Volgens de Raad staan verschillende bepalingen in het decreet ‘op gespannen voet’ met de Europese Habitatrichtlijn, de richtlijn die vastlegt dat Europese lidstaten hun fauna en flora in goede staat moeten houden.