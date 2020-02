De Raad van State geeft een positief advies over het wetsvoorstel dat inzage mogelijk maakt in de omstreden contracten tussen de regering en de farmabedrijven over dure, nieuwe geneesmiddelen.

Dat schrijft De Standaard woensdag. Onder ­minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nam de federale regering de jongste ­jaren steeds vaker haar toevlucht tot geheime deals met de farma­bedrijven om dure, innovatieve geneesmiddelen toch op een ­betaalbare manier bij de Belgische patiënt te krijgen. De intentie daarvan is goed, maar intussen staat al bijna 30 procent van het genees­middelenbudget onder een geheim contract.

Dat leidt soms tot omstreden beslissingen. Zo wordt een goedkoop geneesmiddel voor ouderdomsblindheid, Avastin, niet ­terugbetaald door de sociale zekerheid, maar de veel duurdere variant Lucentis wel. Volgens het ­kabinet-De Block was er geen sprake van een meer­uitgave, omdat er in geheime ­onderhandelingen een stevige prijskorting werd bedongen. Alleen kon niemand die ­bewering van De Block verifiëren.

Met een wetsvoorstel, dat ingediend is door SP.A en N-VA, zou dat wel mogelijk worden. De goedkeuring voor het wetsvoorstel van de Raad van State is een belangrijke doorbraak in het dossier van de geheime contracten. Het is de laatste inhoudelijke horde die het parlement nog moest nemen om het licht op groen te krijgen voor meer transparantie over de ­terugbetaling van dure, nieuwe geneesmiddelen.

De ­regeling zal alleen gelden voor contracten die in de toekomst worden afgesloten en niet voor de lopende contracten.

