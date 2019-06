Op de derde ontmoeting tussen PS en Ecolo, woensdag in Namen, moet 'samen gewerkt worden aan een kern van een programma' dat aan de andere parlementsleden zal worden voorgelegd. Dat verklaarde PS-voorzitter Elio Di Rupo bij zijn aankomst aan het Waals Parlement.

'We gaan eerst antwoorden op de tweemaal tien voorstellen die Ecolo ons heeft voorgelegd en dan een werkagenda opstellen. Zoals Ecolo gevraagd heeft zullen we samen proberen te werken aan de kern van een programma. Eens die nota klaar is, zal hij aan de leden van het Waals Parlement en het Parlement van de Franse gemeenschap worden voorgelegd', lichtte hij toe. 'Momenteel proberen we een gezamenlijke programma met Ecolo uit te werken', vatte Di Rupo het samen.

Hij wees erop dat zowel CDH als PVDA zich teruggetrokken hebben uit de onderhandelingen. 'We gaan dus verder met degenen waarmee punten van overeenkomst hebben. En dat is Ecolo', vulde Paul Magnette aan.

Komt de piste van een minderheidsregering PS-Ecolo met steun van parlementsleden van andere partijen, die Magnette vorige week lanceerde, nu op tafel? 'Daar zijn we niet aan toe. We zijn nog niet eens in de onderhandelingsfase. Momenteel ontvangt de partij die aan zet is, wie ze wil', nuanceerde Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet. 'Op de vergadering van deze woensdag moeten het antwoord van de PS op onze voorstellen krijgen. Er is absoluut geen sprake van een kartel', vervolgde Nollet, voor wie de belangrijkste vraag blijft: hoe kunnen we opties vinden die een meerderheid krijgen in het parlement.

De gebruikelijke onderhandelingskoppels - Di Rupo en Magnette voor de PS, Nollet en Stéphane Hazée voor Ecolo - krijgen woensdag versterking van Laurette Onkelinx (PS) en Barbara Trachte (Ecolo) als vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap.