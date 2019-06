De Vlaamse liberalen blijven eisen dat MR alsnog in de Brusselse regering belandt. Nochtans hebben PS-hoofdonderhandelaars Rudi Vervoort en Laurette Onkelinx de Franstalige liberalen laten vallen. Zij willen de Franstalige tak van de Brusselse regering met Ecolo en Défi vormen. 'Maar we gaan ons niet vier keer aan dezelfde steen stoten', zegt Els Ampe.

'De meest progressieve coalitie' in Brussel is er dan toch eentje geworden zonder de marxisten van de PTB. Hoofdonderhandelaars Rudi Vervoort en Laurette Onkelix (PS) kiezen ervoor om in zee te gaan met Ecolo en het Défi van Olivier Maingain.

...