De provincie Limburg wil samen met de Limburgse gemeenten een alternatieve bestrijding van de eikenprocessierupsen uitwerken, met onder meer een aangepast bermbeheer, het voorzien van nestkasten voor mezen en de herintroductie van de grote poppenrover.

De start van het project is voorzien in september 2020 voor een termijn van vijf jaar. 'De provincie Limburg is alvast bereid om haar financiële inspanningen naar volgend jaar toe te verdubbelen', zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Bert Lambrechts (N-VA).

Vooral het noorden van Limburg ondervond dit jaar veel last van de plaag. Ook meer naar het zuiden in Haspengouw doken voor de eerste keer rupsennesten op. Naast de preventieve bestrijding grijpen gemeentebesturen in de probleemzones naar andere bestrijdingstechnieken, zoals opzuigen of wegbranden. Die werkwijze blijkt echter zeer kostelijk en arbeidsintensief.

De specialisten van het Provinciaal Natuurcentrum brachten de Limburgse gemeentebesturen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de terrein beherende organisaties daarom samen om de balans op te maken van de huidige aanpak. Uit die evaluatie blijkt dat een kosteneffectieve en duurzame bestrijdingsmethode noodzakelijk is. 'De Limburgse gemeentes en de provincie hebben afgelopen voorjaar en zomer sterk ingezet op (preventieve) bestrijding van de rupsen in woon- en recreatiegebieden. Het provinciebestuur monitort de populaties eikenprocessierupsen in woon- en recreatiegebieden regelmatig en coördineert de bestrijding ervan. Toch bleken bepaalde delen in onze provincie nog geconfronteerd met hinderlijke haarden van processierupsen', zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Bert Lambrechts (N-VA).

De provincie Limburg kreeg nu de boodschap dat het Life+ project voor de alternatieve bestrijding van de eikenprocessierupsen werd goedgekeurd, met onder meer een aangepast bermbeheer, het voorzien van nestkasten voor mezen en de herintroductie van de grote poppenrover, de grote vijand van de eikenprocessierups. De betrokken partners zijn de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Limburg, en de UHasselt en het Instituut voor Natuurbehoud (INBO).