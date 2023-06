Premier De Croo na val met fiets voor controle naar ziekenhuis – ‘geen invloed op agenda’

Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) is zaterdag in de late namiddag gevallen met de fiets tijdens een tocht met zijn zoon. Het ongeval vond plaats op enkele honderden meters van zijn huis in Wichelbeke.

Dat heeft zijn kabinet gemeld.

De premier viel op zijn hoofd en verloor even het bewustzijn. Hij werd naar het UZ Gent gebracht voor een reeks tests, maar die toonden niets verontrustends. De Croo zal zaterdagavond weer naar huis keren. Het ongeval zal volgens zijn kabinet geen invloed hebben op zijn agenda voor volgende week. Hij zal zondag gebruiken om te rusten.