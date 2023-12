Premier De Croo: ‘Akkoord migratiepact is stap vooruit, maar we mogen niet naïef zijn’

Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) is het akkoord over het Europese migratiepact een goede zaak, maar is het werk nog niet volbracht. ‘Het zal de hoge migratiedruk op de Europese Unie niet wegnemen’, vertelt De Croo aan Knack.

Woensdagochtend bereikten het Europees Parlement en de lidstaten een princiepsakkoord over belangrijke onderdelen van het Europese migratiepact. Met de overeenkomst wil de Europese Unie haar buitengrenzen beter bewaken, al hangt nog veel af van de manier waarop het de komende jaren in de praktijk vorm krijgt.

‘Het migratiepact is een stap in de goede richting. Het zal de Europese buitengrenzen beter beschermen en de lasten eerlijker verdelen’, vertelt De Croo in een speciale Knack-uitgave naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat vanaf 21/12 in de krantenwinkels ligt of hier kan besteld worden.

‘Maar we mogen niet naïef zijn’, gaat De Croo verder. ‘Het migratiepact zal geen wonderen verrichten en de hoge migratiedruk op de Europese Unie niet wegnemen. Het bevolkingsaantal in Afrika stijgt snel, en door staatsgrepen en de klimaatverandering neemt de instabiliteit toe. Ook in het Midden-Oosten blijft de situatie uiterst delicaat.’

Volgens De Croo moet de Unie ook nadrukkelijk kijken naar manieren waarop ze de instroom van irreguliere migratie kan afremmen en afgewezen asielzoekers kan terugsturen. ‘Daarmee kunnen we in de eerste plaats menselijke drama’s op de Middellandse Zee vermijden, maar ook de legale arbeidsmigratie, die Europa wegens de vergrijzing nodig heeft, veel beter sturen.’

De Unie moet haar collectieve gewicht in de schaal leggen om akkoorden te sluiten met niet-EU-landen, aldus De Croo. Dat deden Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Nederlands premier Mark Rutte en Italiaans regeringsleider Giorgia Meloni al afgelopen zomer met Tunesië, maar die deal krijgt veel kritiek. ‘Enkele elementen van die deal zijn nog onvoldoende uitgewerkt: Tunesië weerhoudt migranten er onvoldoende van de overtocht op de Middellandse Zee te maken en besteedt te weinig aandacht aan hun menswaardige behandeling.’

‘We moeten dat aanpakken’, gaat De Croo verder. ‘Maar ik ben er wel van overtuigd dat Europa niet langer naïef mag zijn en moét samenwerken met zowel haar directe omgeving als de Afrikaanse landen in het algemeen. Als landen zoals Tunesië of Egypte er bijvoorbeeld in slagen om de irreguliere migratie terug te dringen of afgewezen asielzoekers terug te nemen, dan kunnen we hen bijvoorbeeld meer legale migratie of investeringen in energie, onderwijs en economie aanbieden.’