PS en Ecolo blaffen opnieuw richting Lahbib, maar durven ze ook te bijten?

Na nieuwe onthullingen rond de Iraanse visa-affaire roepen de groenen de Vivaldi-meerderheid met spoed bijeen. Voor Ecolo en PS is het duidelijk: minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) moet opstappen. Maar veranderen ze dan ook hun aangekondigde stemgedrag later op de dag?

‘Ze moet een stap opzijzetten.’ ‘Deze politieke situatie is niet houdbaar.’ De citaten komen niet van de oppositie, maar van Kamerfractieleider Ahmed Laaouej (PS) en Gilles Vanden Burre (Ecolo).

De uithalen volgen op berichtgeving in Het Laatste Nieuws donderdagochtend. De krant brengt het verhaal van twee Iraanse opposanten in ons land die gefilmd zouden zijn door leden van de Iraanse delegatie, wier visa door Lahbib werden uitgereikt in het kader van de Brussels Urban Summit. Die conferentie over stedelijkheid in Brussel vormde het startschot van de Iraanse visa-affaire. Daarbij bracht Lahbib, een politieke neofiet, zichzelf in de problemen door in het parlement tegenstrijdige zaken te zeggen en enkele keren bruusk van verdedigingslijn te veranderen.

Dat protesterende Iraniërs werden gefilmd door trawanten van de uitgenodigde burgemeester van Teheran Alireza Zakani was bekend. Nu zou blijken dat de moeder van enkele opposanten, die nog in Iran woont, werd opgepakt en ondervraagd door de Iraanse veiligheidsdiensten.

Ook Knack kreeg de getuigenis van de in België verblijvende Iraniërs onder ogen. De Iraanse kant van het verhaal kan vooralsnog niet bevestigd worden. Het autocratische regime in Iran schermt pottenkijkers af.

PS-fractieleider Ahmed Laaouej. (Belga)

Motie van wantrouwen

De voorlopig karige informatie weerhield PS’er Ahmed Laaouej er donderdagochtend niet van om opnieuw het ontslag van Lahbib te vragen. ‘Als dit wordt bevestigd’, zei hij op LN24, ‘is er een directe verantwoordelijkheid.’ Lahbib kan zich dan niet meer verschuilen.

Ook Ecolo is die mening toegedaan. De groenen willen de voltallige meerderheid bijeenroepen vooraleer de plenaire vergadering van donderdagnamiddag begint. ‘Gezien de nieuwe elementen willen we de mening van MR en Open VLD horen.’ De MR zegt alvast toe.

Dondernamiddag buigt de Kamer zich immers over het politieke lot van minister Lahbib. Op de planning staan twee moties van wantrouwen, allebei van de oppositie. In de motie van de N-VA wordt enkel Lahbib als minister geviseerd, de motie van het Vlaams Belang trekt eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) mee in het bad.

In de loop van dinsdag werd echter duidelijk dat het niet tot een stemming van die moties zal komen. Na enige twijfel beslisten PS en Ecolo zich achter de eenvoudige motie van Open VLD en MR te scharen. Zo’n motie krijgt voorrang en dient om over te gaan tot de ‘orde van de dag’. Als de eenvoudige motie een meerderheid krijgt, vervalt de stemming over de moties van wantrouwen.

Ook na de nieuwe elementen willen de groenen (voorlopig) niet zover gaan om hun steun voor de eenvoudige motie later op de dag in te trekken. ‘We hebben geen vertrouwen in de minister,’ klinkt het daar, ‘maar de regering mag niet vallen.’ Er zijn evenmin indicaties dat de PS erover denkt haar stemgedrag aan te passen.

Ongrijpbaar voor Magnette

Bij de liberalen zijn ze er gerust op. De strategie van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om het lot van de Vivaldi-regering te koppelen aan dat van Lahbib, lijkt te werken. Al zal de Waal die strategie zelf niet op die manier omschrijven. In de ogen van ‘GLB’ zet elke partij die de eenvoudige motie niet stemt zichzelf uit de regering. In de tekst van de eenvoudige motie staat immers niet alleen de naam van de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook die van de premier. Wie de eerste minister niet steunt, laat de regering vallen, klinkt het.

De PS en de groenen draaien die redenering om en zeggen dat Bouchez Vivaldi gijzelt en zijn meerderheidspartners afdreigt. Indien dat klopt, dan lijkt die werkmethode zijn vruchten af te werpen.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat Ahmed Laaouej ongrijpbaar is voor PS-voorzitter Paul Magnette. Die laatste zou de heisa niet op de spits willen drijven. Laaouej heeft als Brussels kopstuk er wel baat bij om de Brusselse Lahbib stokken in de wielen te zetten. ‘Bovendien zit het in zijn aard om mensen messen in de rug te steken’, zegt een hoge bron.

In ieder geval zorgt de loopgravenoorlog voor een bevreemdende sfeer binnen de regering-De Croo. Minstens twee van de zeven Vivaldi-partijen zeggen het vertrouwen in een minister op, maar durven haar niet weg te stemmen uit vrees voor een regeringsval en mogelijk vervroegde verkiezingen, waar weinigen op staan te wachten.

Ondertussen wordt de Iraanse handel en wandel in ons land tot de bodem uitgespit, ook door de N-VA, die goede contacten met de Iraanse oppositie onderhoudt. Wat als er nog bezwarende elementen boven water komen? Over de Iraanse visa-affaire is het laatste woord nog niet gezegd.