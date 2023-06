Overleeft Bouchez (MR)? ‘Didier Reynders wist tenminste wanneer hij moest stoppen’

‘De situatie is heel lastig voor Georges-Louis Bouchez op dit moment’, zegt politiek journalist Martin Buxant.

‘Het is een vreselijk lastige reeks aan het worden voor de MR-voorzitter’, zegt Martin Buxant, oprichter van de Franstalige nieuwszender LN24 en vanaf volgende week chef politiek en economie bij de commerciële zender RTL-TVI. ‘Er is de visa-affaire met Hadja Lahbib. Hoe die ook afloopt, daar zijn serieuze brokken gemaakt en binnen de MR was er al groot ongenoegen over haar benoeming. Zijn mislukte deelname aan het VTM-programma Special Forces laat ook nog sporen na. En nu is er dat filmpje in Knokke waarin hij het met Vlaamse fietsers aan de stok krijgt. Het is maar een detail, maar dat doet hem toch ook geen goed.’

De andere Franstalige partijvoorzitters zeggen intussen tegen iedereen die het wil horen, dat ze, als het even kan, nooit nog met Bouchez in zee willen: onbetrouwbaar en deloyaal, een straatvechter die alleen aan zichzelf denkt en de Vivaldi-regering in de vernieling heeft gereden. Iedereen in de Wetsraat lijkt vandaag wel een rekening te willen vereffenen met de flamboyante MR-voorzitter.

‘Het gaat niet om een paar maar om honderd rekeningen, in talloze dossiers, waarin Bouchez telkens ongemeen agressief in het verzet is gegaan. Daarom zag je dat niemand van de andere partijvoorzitters, noch Paul Magnette (PS), Jean-Marc Nollet (Ecolo) of Maxime Prévot (Les Engagés), hem te hulp is geschoten in de visa-affaire. Bouchez ligt op de grond, maar niemand wil hem helpen om overeind te krabbelen.’

Bouchez is Didier Reynders tot de tiende macht.

Het probleem met de politieke stijl van Bouchez, aldus Buxant, is dat België een klein land is. Je kunt wel proberen constant te scoren zonder om te zien naar je coalitiepartners, en zo zelfs verkiezingen winnen, maar nadien moet je wel met dezelfde mensen opnieuw aan tafel.

Binnenskamers laten MR-kopstukken zich ontvallen dat het over en uit is voor Bouchez. ‘Maar het is nog te vroeg om daarover uitspraken te doen’, zegt Martin Buxant. ‘Maar misschien houdt Bouchez stand en behaalt hij een goed verkiezingsresultaat, wat hem in staat zal stellen om over coalities te onderhandelen, maar niks is minder zeker. Bouchez, met zijn splijtende politieke stijl, doet soms denken aan Didier Reynders, maar het is Reynders tot de tiende macht. En het grote verschil is dat Reynders wist wanneer hij moest stoppen.’

Het is ook nog maar de vraag wat de MR uiteindelijk voor de eigen achterban heeft kunnen binnenhalen in Vivaldi. ‘De MR-kiezers verwachten op de eerste plaats een grote fiscale hervorming. Die is er niet, en ik denk ook niet dat ze er nog komt, daarvoor is het te laat.’