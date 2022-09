Peter Wouters (beweging.net): ‘Het zal in 2024 héél moeilijk worden om alle kieslijsten gevuld te krijgen’

In een interview met De Zondag legt Peter Wouters, voorzitter van beweging.net, uit waarom zijn netwerk een campagne ‘Pro Politiek’ start, en tegelijk een staking tegen de politieke macht verdedigt

Beweging.net, het vroegere ACW, is een netwerk van elf christelijke organisaties, onder meer vakbond ACV, mutualiteit CM en jeugdorganisatie KAJ. Peter Wouters (52) is sinds vijf jaar de voorzitter.

Waarom start zijn netwerk een campagne ‘Pro Politiek’? wil De Zondag weten.

‘De politiek kampt met een negatief imago’, zegt Wouters. ‘Dat blijkt ook uit een enquête die wij afgenomen hebben bij meer dan zeshonderd mandatarissen van verschillende partijen. Velen geven aan dat ze als loslopend wild beschouwd worden. Dat ze een pispaal geworden zijn, vooral op sociale media. Dat is dramatisch voor onze democratie. Wij willen het politiek engagement eens op een positieve manier in de verf zetten. Dat is de ambitie van onze campagne’.

Is dat de taak van het middenveld?

‘Ja, want de democratie belangt ons allemaal aan. Ik voorspel u: het zal in 2024 héél moeilijk worden om alle lijsten gevuld te krijgen. Dat is een zorgwekkende evolutie. Wij willen daar iets aan doen. Zal de bagger daarmee verdwijnen? Neen, die illusie heb ik niet. Maar ik hoop wel dat we het mandaat een beetje aantrekkelijker kunnen maken’.

‘Veel mensen beginnen met grote ambities aan een politiek engagement, maar eens de coalities gevormd zijn, wordt van hen verwacht dat ze zwijgen. Het zwijgakkoord van de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement is het beste voorbeeld. Het grootste probleem is volgens mij de macht van de politieke partijen. De particratie verzwakt de democratie en op termijn zal ze ook zichzelf verzwakken, want de partijen zullen geen mensen meer vinden.’

Staken?

Vindt hij het goed dat het ACV in volle economische crisis dreigt met een algemene staking?

‘Het is cruciaal dat de overheid in deze crisis de belangen van de bedrijven en de werknemers even ernstig neemt. Door het woord staking in de mond te nemen, wou Marc Leemans (ACV-voorzitter, red.) zeker zijn dat ook de belangen van de werknemers op tafel zouden komen. Hij wou de ernst van de situatie in de verf zetten. Dat is ook zijn taak’.

Dat klinkt voorzichtig, constateert De Zondag.

‘Omdat ik liefst geen staking zou zien op 9 november. Ik zou liefst hebben dat de crisis opgelost wordt. Maar de situatie is ernstig, hoor. Veel mensen kunnen het niet meer behappen. Ze zijn echt woedend’.

‘In veel landen zijn er sociale onlusten aan het uitbreken. Dat dat in België niet gebeurt, is dankzij onze vakbonden. Zij slagen erin de woede te kanaliseren. Maar een vakbond mag niet te vriendelijk zij. In die zin is dat dreigement logisch’.

