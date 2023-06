Na ontslag Pascal Smet (Vooruit): ‘Op geen enkel moment blijk van schuldinzicht’

‘Pascal Smet gaf op dit punt van zijn carrière meer om zijn reputatie dan om zijn ministerpost,’ zegt Steven Van Garsse van BRUZZ.

Een eervol ontslag, zo probeerde Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) zijn aftreden te kaderen na de heisa over het bezoek van een Iraanse delegatie aan Brussel. Smet had erop aangedrongen dat onder andere de burgemeester van Teheran, een notoire hardliner van het regime, een visum zou krijgen om deel te nemen aan een internationale conferentie.

‘Op geen enkel moment, ook niet in het Brussels Parlement vorige week, heeft Pascal Smet blijk gegeven van schuldinzicht of excuses aangeboden’, zegt Steven Van Garsse. ‘Dat is hem door zijn coalitiepartners ook kwalijk genomen. Voor Smet was minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) verantwoordelijk – zij heeft de visa verstrekt. Maar Smet zelf verdedigde vorige week zelfs nog de komst van die Iraanse burgemeester. Dat moest kunnen, in het kader van stadsdiplomatie. Zondag, tijdens de persconferentie over zijn ontslag, schoof Smet dan weer alle schuld af op een medewerker. Die had aangeboden om de verblijfskosten van de Iraanse delegatie te vergoeden, iets waarvan Smet naar eigen zeggen geen weet had.’

De Uber Files-affaire heeft zeker op hem gewogen.

Heel emotioneel ging het er op de persconferentie niet aan toe, na maar toch liefst twintig jaar ministerschap. ‘Dat komt omdat Smet eigenlijk al had aangekondigd dat hij overwoog om na deze regeerperiode te stoppen. Ik denk dat hij op dit punt van zijn carrière meer gaf om zijn reputatie dan om zijn ministerpost.’

Die reputatie kreeg al een knauw toen Smets naam opdook in de gelekte Uber Files, vanwege nauwe contacten met een lobbyist. ‘Die affaire, hoewel de Brusselse Uber-commissie hem heeft vrijgepleit, heeft zeker op hem gewogen.’

Het vertrek van Smet is wel degelijk een verlies voor de Brusselse politiek, vindt Van Garsse. Ook tegenstanders loven hem als een bevlogen man met een visie op Brussel.

‘Die moderne stadsvisie is wat mij betreft zijn voornaamste verwezenlijking. Zelfs Franstaligen heeft hij op een andere manier naar de stad doen kijken. Het idee dat een stad leefbaar moet zijn, met minder auto’s en de publieke ruimte als ontmoetingsplaats. Smet had een goed verhaal.’

Alleen vielen de concrete verwezenlijkingen soms mager uit in verhouding tot de retorische branie van de scheidende staatssecretaris. ‘Zijn Good Living-bouwplan zal er ook deze regeerperiode wellicht niet komen. Aan de andere kant: hij heeft pleinen opnieuw ingericht en verfraaid, en in de vorige regeerperiode, als minister van Mobiliteit, het fietspad langs de kleine ring erdoor gekregen.’

Schepen Ans Persoons volgt Smet op als Brussels staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen.