Jean-Luc Crucke (MR) vertrekt naar Les Engagés: ‘Georges-Louis Bouchez zal opgelucht zijn’

Jean-Luc Crucke verruilt de MR van Georges-Louis Bouchez voor Les Engagés van Maxime Prévot.

De vraag werd zaterdag in Le Soir opgeworpen: wie is de Waalse visser van de week? PS-voorzitter Paul Magnette was met zijn parabel over Vlaamse en Waalse vissers een sterke kandidaat. Toch kent Le Soir de titel toe aan Maxim Prévot. Terecht, want de voorzitter van Les Engagés sloeg vorige week een uitzonderlijk specimen aan de haak. Jean-Luc Crucke maakt de oversteek van de liberale MR naar Prévots formatie, die ontstaan is uit de as van het christendemocratische CDH. Dat de vis werd gevangen in de wateren van Georges-Louis Bouchez maakte de vreugde compleet.

Toch is dit niet de trofee waar Prévot op gehoopt had, zegt politiek commentator Alain Gerlache (RTBF). ‘Prévot is de drijvende kracht achter een poging tot hergroepering van het politieke centrum. De voorbije maanden liepen daarover gesprekken met Défi. Dat had een win-win kunnen opleveren. Défi komt maar niet van de grond in Wallonië, anderzijds hebben Les Engagés het in Brussel erg moeilijk. Toch is die poging mislukt, met ideologische tegenstellingen als voornaamste struikelblok. Ondanks alle naamsveranderingen en vernieuwingen dragen Les Engagés nog altijd een christelijk-katholieke stempel. Dat ligt moeilijk bij Défi.’

Prévot kan nu bewijzen dat het hem menens is met zijn verruimingsoperatie.

Ironisch genoeg verklaart het mislukken van dit project de euforie over het binnenhalen van Jean-Luc Crucke – die meteen het vicevoorzitterschap van Les Engagés mag uitoefenen. ‘De wintermercato is mislukt’, zo vat Gerlache het samen. ‘Maar met Crucke heeft Prévot wel een mooie transfer te pakken. Hij kan nu bewijzen dat het hem menens is met zijn verruimingsoperatie, want Crucke staat bekend als seculier, een overtuigde laïque. Dat Crucke een liberaal met een sociaal en ecologisch profiel is, vergemakkelijkt de overstap.’

Wat eveneens meetelt: Crucke, gewezen minister van Begroting in de Waalse regering, is een electoraal kanon met 18.400 voorkeurstemmen in 2019. ‘Het is een open vraag of hij dat potentieel kan behouden’, zegt Gerlache. ‘Maar waarom niet? Hij heeft de voorbije jaren erg veel media-aandacht gekregen als uitdager van Georges-Louis Bouchez. Voor Les Engagés is dit hoe dan ook een opsteker, want de partij heeft een schrijnend gebrek aan grote namen.

Hoe zou MR-voorzitter Bouchez zich voelen bij deze transfer? ‘Opgelucht’, zegt Gerlache. ‘Met Crucke verdwijnt een interne criticaster en een potentiële tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezingen. Nu ook Alexia Bertrand weg is, heeft Bouchez helemaal geen interne oppositie meer te vrezen.’