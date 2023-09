‘Misschien moeten de oude socialistische krokodillen zich verontschuldigen’

In al die jaren lijkt er bitter weinig veranderd in de zelfverklaarde progressieve partij.

Hasselt is Leuven niet: het is een inzicht van landsbelang waar de mainstreammedia niet over schrijven. Mijn oog viel bij het lezen van een weekendkrant op een analyse over de moeilijke lijstvorming bij de Limburgse socialisten. In Hasselt mist Vooruit een kopstuk dat de partij naar een verkiezingszege kan leiden. Habib El Ouakili, de schepen van Onderwijs, voelt zich geroepen. Hij zou de lijst graag trekken, maar dat is buiten de éminences grises van het Vlaamse socialisme gerekend. Want El Ouakili is als man van Marokkaanse origine in de eerste plaats toch vooral Marokkaan en dan pas Hasselaar. Daar zijn de echte (lees: witte) Hasselaren nog lang niet klaar voor. ‘Wij zijn Leuven niet’, sluimert dan als verwijzing naar Mohamed Ridouani, de socialistische burgemeester van de universiteitsstad.

In al die jaren lijkt er bitter weinig veranderd in de zelfverklaarde progressieve partij. Toen Patrick Janssens in 2006 burgemeester van Antwerpen werd, vond hij de tijd nog niet rijp om een biculturele schepen te benoemen.

Wat deze kwestie vooral pijnlijk blootlegt, is hoe afkomst nog te vaak toekomst kan bepalen. Hoe verschillen tussen mensen in achterkamers worden uitvergroot, maar burgers nooit de kans krijgen om zich erover uit te spreken. Het argument dat ‘de’ mensen er niet klaar voor zijn, dient om het eigen ongemak te verhullen. Om uit te stellen wat eigenlijk al realiteit is.

Vlaanderen is klaar voor heel veel. Dagelijks krijgen Vlamingen het nieuws voorgelezen door biculturele medeburgers. Buschauffeurs met roots over heel de wereld vervoeren de Vlaming van hot naar her.

Feit is dat we zulke schaamtelijke uitspraken van een partij als het Vlaams Belang terecht als grenzend aan racisme hadden gekwalificeerd. Ik weet niet wie die oude krokodillen precies zijn, maar het zou van fatsoen getuigen dat ze zich verontschuldigen omdat ze Vlaanderen zo geschoffeerd hebben.

Amir Bachrouri is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Zijn column verschijnt tweewekelijks.