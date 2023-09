Jan Jambon richt zich persoonlijk tot Sihame El Kaouakibi in parlementair debat

In het Vlaams Parlement startte Els Ampe woensdag onmiddellijk haar oppositie tegen de meerderheid waar ze tot enkele dagen geleden nog deel van uitmaakte. Ook Sihame El Kaouakibi nam het woord in het begrotingsdebat, met een speech die op weinig begrip bij de andere aanwezigen kon rekenen.

El Kaouakibi hield een tussenkomst over het vertrouwen van de burgers in de politiek, dat op dit moment wordt geschaad volgens haar. ‘Als we dit erkennen, kunnen we de gevaarlijke koers veranderen en zo niet blijft het hier toxisch’, zei ze. ‘Dan kunnen we even goed samen een projectje opstarten: Ziekvandepolitiek.be. Daar zetten we dan alles op, vooral politici die iemand naar beneden halen om zelf zichtbaar te zijn. Minister-president, ik kijk hiervoor niet naar u, maar als we het vertrouwen van de mensen willen herstellen, dan moeten we de ramen en deuren van dit parlement wijd open zetten en frisse lucht binnen laten.’

De oproep van El Kaouakibi zorgde voor beroering in het halfrond. De Vlaams Belang-fractie verliet zelfs de zaal. Ook minister-president Jan Jambon (N-VA) richtte naderhand het woord tot de voormalige Open VLD-politica. ‘Mevrouw El Kaouakibi, de laatste van wie wij lessen te ontvangen hebben in dit halfrond, dat bent u’, zei hij.

Ook Els Ampe, die afgelopen weekend haar partij Open VLD verliet uit onvrede met de voorzittersverkiezing, nam het woord en toonde zich, tot verbazing van haar voormalige fractie, zeer kritisch voor de begroting. Zo noemde ze het ‘pure quatsch’ dat er een evenwicht zou zijn in 2027. Daarnaast vond ze het ongehoord dat Jambon in zijn Septemberverklaring met geen woord repte over de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. ‘Heeft u ‘Godvergeten’ dan niet gezien, meneer de minister-president?’, vroeg ze. Ampe ijverde daarop een onderzoekscommissie, maar vroeg ook om toe te zien op de huidige situatie in onder meer de internaten. ‘Want er zijn nog steeds slachtoffers.’