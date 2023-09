Boze Els Ampe verlaat Open VLD na 20 jaar

Vlaams parlementslid Els Ampe stapt uit haar partij Open VLD. De volgens haar ondemocratische manier waarop de partij de voorzittersverkiezingen heeft georganiseerd, was voor de 44-jarige politica de spreekwoordelijke druppel.

Dat heeft ze zaterdag gezegd in de marge van het Open VLD-congres in Brussel. Ampe gaat voortaan ook als onafhankelijke zetelen in het Vlaams Parlement.

Het was geen geheim dat Ampe niet gelukkig was met de manier waarop de voorzittersverkiezingen bij Open VLD werden georganiseerd. Volgens haar hadden er volwaardige verkiezingen moeten plaatsvinden waarbij alle leden de kans zouden krijgen om (digitaal) te stemmen.

Eerder deze maand stapte Ampe al uit onvrede over de procedure uit het partijbestuur. Ze sprak van ‘nepverkiezingen’ en ‘een circus’.

Dat de leden zich zaterdag op het congres toch hebben uitgesproken voor een afwijking van de statuten, was voor haar de druppel die de emmer deed overlopen. ‘Dan moet ik mijn conclusies trekken’, zegt Ampe. Zij blijft erbij dat de verkiezing van zaterdag niet correct is verlopen en is beïnvloed door de partijtop ‘door het inleggen van bussen en ronselen van mensen van kabinetten’.

Ampe is zowat 20 jaar actief bij de Vlaamse liberalen. Ze zetelden tussen 2004 en 2019 in het Brussels Parlement. Tussen 2013 en 2018 was ze ook schepen in Brussel en sinds 2019 zetelt ze voor Open VLD in het Vlaams Parlement. Daar zal ze voortaan als onafhankelijke zetelen.