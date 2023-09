Tom Ongena verkozen tot voorzitter Open VLD: ‘De vijand zit niet in deze zaal’

Interim-voorzitter Tom Ongena mag zich voortaan volwaardig Open VLD-voorzitter noemen. Dat heeft het partijcongres van de Vlaamse liberalen op zaterdag beslist.

Ongena haalde het in de eerste stemronde met 59 procent van theater- en opiniemaker Vincent Stuer (29 procent) en gewezen jongerenvoorzitter Bert Schelfhout (11 procent). Het mandaat van Ongena loopt tot met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Na een erg woelige aanloop met scherpe discussies over de gelopen procedure hebben de Vlaams liberalen zaterdag dus toch een opvolger voor Egbert Lachaert kunnen aanduiden.

Nadat de zowat 700 aanwezige congresleden eerst het licht op groen zetten voor een eenmalige afwijking van de partijstatuten (en dus voor een tijdelijke voorzitter tot aan de lokale verkiezingen van oktober 2024) leek waarnemend voorzitter Tom Ongena de gedoodverfde winnaar.

Dat bleek ook bij de stemming. Ongena, die in het verleden onder meer woordvoerder is geweest van voormalig minister-president Bart Somers en die ook politiek directeur is geweest van de partij, haalde in de eerste stemronde meteen meer dan de helft van de stemmen.

Ongena beseft dat de uitdagingen erg groot zijn. Op negen maanden voor de Europese, regionale en federale verziezingen is de ‘inzet torenhoog’, aldus Ongena. ‘Voor onze partij, maar ook voor ons land, voor onze samenleving, voor onze toekomst’, klonk het. Ongena wil die negen maanden gebruiken ‘om terug te vechten’.

Ongena wil de partij de komende tijd opnieuw ‘versterken’ en ‘opnieuw aanknopen met de traditie van ideeënpartij’. De nieuwe voorzitter riep de partijleden ook op om zich niet te vergissen van vijand. ‘Die vijand zit niet in deze zaal. De vijand zit buiten. De vijanden van de vrijheid. De vijanden van de vooruitgang’, aldus nog Ongena.