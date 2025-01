Jacht op fraude met dienstencheques moet jaarlijks vier miljoen opbrengen

Het aantal inspecteurs die fraude met dienstencheques controleren, verdrievoudigt. De Vlaamse overheid wil zo jaarlijks minstens vier miljoen euro aan onterecht ontvangen subsidies terugvorderen.

Volgens Vlaams minister van Werk Zuhal Demir (N-VA) zijn de extra krachten nodig om misbruik in een sector die jaarlijks 1,6 miljard euro subsidies ontvangt, strenger aan te pakken. Dat schrijft Het Nieuwsblad donderdag.

Er gaan zestien extra mensen aan de slag om subsidiefraude met dienstencheques aan te pakken. De beslissing dateert van voor de kerstvakantie, maar ­raakte nu pas bekend. Tien van hen zijn inspecteurs, die de Vlaamse sociale inspectie op het terrein zullen versterken. De overige zes worden ingezet voor administratieve ondersteuning.

Minister Demir rekent op een extra opbrengst van minstens 400.000 euro per jaar per inspecteur, of zowat 4 miljoen euro extra. Dat geld ‘verdient’ de overheid door de subsidies terug te vorderen voor de dienstencheques waarmee is gesjoemeld. Nog eens 320.000 euro moet jaarlijks van bijkomende administratieve geldboetes komen.

In 2023 deed de Vlaamse sociale inspectie 162 controles, waarvan 135 bij de bedrijven en 27 bij gebruikers. In de meeste gevallen ging de fraude om bedrijven die wel cheques aanvroegen, maar waar geen prestaties tegenover ­stonden. Fraude komt vooral voor bij kleinere bedrijven, maar vorig jaar verloor ook de grote speler ACC Dienstencheques zijn erkenning en moest het 17 miljoen euro aan onterecht geïnde subsidies terugbetalen.