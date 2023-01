Het kernkabinet zit om 15.30 uur bijeen over onderhandelingen met Engie

Het kernkabinet komt maandagnamiddag om 15.30 uur bijeen om zich te buigen over de ultieme onderhandelingen met Engie over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales.

Dat heeft de woordvoerder van premier Alexander De Croo maandag gemeld.

De Croo en minister van Energie Tinne van der Straeten onderhandelen al maanden met Engie over de verlenging van de levensduur van Tihange 3 en Doel 4. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opperde zondag dat een akkoord nakende is, maar ook maandagvoormiddag is de overeenkomst nog niet helemaal rond en lopen de onderhandelingen nog steeds verder.



Volgens de ‘Letter of Intent’ die de regering en de energiereus afgelopen zomer overeen kwamen, moest de deal eigenlijk eind vorig jaar gesloten zijn. Toen luidde het echter dat op een aantal cruciale punten veel vooruitgang was geboekt , maar dat er meer tijd nodig was om tot een akkoord te komen dat beide partijen volledig tevreden stelt.



Een tiental dagen later ligt het akkoord nog niet op tafel, ondanks dat er intensief werd onderhandeld om op korte termijn te landen. Die gesprekken duurden zondag tot laat door en gingen maandag vroeg weer van start. Het is van belang dat Engie spoedig kan starten met de voorbereidende werken, om te verzekeren dat de beide centrales effectief draaien tijdens de winter van 2026-2027.



Indien er een akkoord uit de bus komt, roept de premier een kernkabinet samen om die deal te bekrachtigen. Of dat maandagnamiddag de bedoeling is, valt nog af te wachten.