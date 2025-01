Geen juridische vervolging voor Van Quickenborne in zaak rond ‘pipigate’

Er komt geen juridische vervolging tegen Vincent Van Quickenborne in de zaak rond ‘pipigate’ wegens een gebrek aan bewijs van het plegen van strafbare feiten. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De twee wildplassers krijgen een minnelijke schikking omdat ze hadden geplast tegen een politiecombi tijdens het verjaardagsfeest van de voormalige minister van Justitie. “De beelden die nu eindelijk openbaar worden gemaakt, tonen duidelijk dat ik met mijn linkerhand een rock horn, of devil horn, maak en met mijn andere hand een riff”, zegt Van Quickenborne in een reactie.

De feiten dateren van 14 augustus 2023. Toenmalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaf een verjaardagsfeestje bij hem thuis naar aanleiding van zijn 50e verjaardag. Daarbij werden een aantal van zijn gasten gefilmd terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten. Die stond daar ter bescherming van Van Quickenborne na bedreigingen aan zijn adres. Op de beelden van politiecamera’s zou ook te zien zijn dat Van Quickenborne, uren nadat vrienden van de minister meermaals tegen een politiecombi hadden geplast, ‘plasbewegingen’ maakte, maar dat heeft hij altijd ontkend. Hij stelde niet op de hoogte te zijn geweest van wat zijn gasten hadden gedaan.

Het parket laat nu weten dat de twee mannen van 50 en 52 jaar een minnelijke schikking van 1.250 euro moeten betalen, plus een morele schadevergoeding van 1 euro aan de betrokken politiemannen. Ze moeten ook instaan voor de reinigingskosten van de combi van politiezone VLAS. De zaak komt dus niet voor de rechtbank. Tegen van Quickenborne zelf komt er geen vervolging wegens een gebrek aan bewijs van het plegen van strafbare feiten.

“Ik heb destijds alle tekst en uitleg gegeven, niet alleen aan de politie en het parket”, zegt Van Quickenborne in een reactie. “Ik deed dat ook uitgebreid op 7 september 2023 in de Kamer. Het gedrag van sommige gasten op dat feest was onaanvaardbaar. Ik heb dat toen veroordeeld en ik doe dat nog steeds. Het getuigde van een manifest en misplaatst misprijzen tegenover de politie en daar distantieer ik me van. Ik heb als volksvertegenwoordiger en burger het grootste respect voor het werk dat onze politiediensten elke dag uitvoeren op het terrein.”

Van Quickenborne gaat ook nog even in op de nieuwe beelden die worden getoond. “De beelden die nu eindelijk openbaar worden gemaakt, tonen duidelijk dat ik met mijn linkerhand een rock horn, of devil horn, maak (wijsvinger en pink omhoog; middelvinger en ringvinger naar beneden en vastgehouden met duim) en met mijn andere hand een riff. Al de rest is stemmingmakerij.”